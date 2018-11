Reportan múltiples víctimas por tiroteo en hospital de Chicago

Medios locales reportan este lunes 19 de noviembre múltiples víctimas por un tiroteo en el Hospital y Centro Médico Mercy de Chicago, Estados Unidos.

Agentes de la Policía de Chicago mantienen rodeado el Centro Médico Mercy en busca del tirador.

La Policía de Chicago envió un mensaje a través de su cuenta oficial en Twitter justo antes de las 15:30 horas (21:30 GMT).

Police Activity: Reports of shots fired in the vicinity of 26th and Michigan near Mercy Hospital. Avoid area. Heavy police response incoming pic.twitter.com/zBG5d5snLE

En otro mensaje, el portavoz de la Policía de Chicago, Anthony Guglielmi, informó que un agente resultó baleado y su estado es crítico, pero ya es atendido.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 de noviembre de 2018