Tiroteo en centro de Denver deja un muerto y cuatro heridos

Este lunes, un tiroteo en una esquina del centro de Denver, dejó un muerto y otras cuatro personas hospitalizadas con heridas de bala.

Investigadores buscaban al menos a un sospechoso que seguía en libertad, dijo un portavoz de la policía.

Update #2: There are 5 confirmed victims related to the 21st St/Lawrence St shooting. 1 victim is deceased & 4 victims were transported to the hospital — all in stable condition. The circumstances surrounding the shooting remain under investigation. https://t.co/jslSRdziOy

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) November 20, 2018