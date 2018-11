Tiroteo en hospital de Chicago deja dos muertos y varios heridos

Un tiroteo en el Hospital y Centro Médico Mercy de Chicago dejó este lunes 19 de noviembre dos muertos y varios heridos, informó la Policía local.

El portavoz de la Policía de Chicago, Anthony Guglielmi, informó en su cuenta de Twitter la muerte del agente Samuel Jimenez.

It’s with profound sadness that we share the death of PO Samuel Jimenez from tonight’s senseless active shooter incident. Please pray for his family, his fellow officers & the entire #ChicagoPolice Department. Supt Eddie Johnson & @ChicagosMayor will hv a press briefing shortly pic.twitter.com/2onFeyaSDK

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 20 de noviembre de 2018