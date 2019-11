Perdió ambas manos por una meningitis y hoy es una chica biónica

Resiliencia, capacidad de adaptarse, superarse y tomar decisiones, de afrontar la adversidad.

Y con 14 años de edad, Tilly Lockey es un claro ejemplo de resiliencia. Es la primera chica biónica en el mundo.

De origen inglés, apenas tenía 15 meses de edad cuando a consecuencia de meningitis perdió ambas manos y parte de los brazos.

Hoy gracias a la tecnología, Tilly tiene unos brazos biónicos únicos e inspirados en una heroína que le permiten tener una mejor calidad de vida.

Tilly lockey, chica biónica, comentó: “Ahora tengo este par de manos y definitivamente son mejores que mi primer par de manos y éstas están muy padres me permiten hacer muchas cosas diferentes. Se operan completamente con los músculos y por eso te las puedes poner y quitar así nada más, sin cables ni nada, aprieto los músculos para cerrarlas y suelto los músculos para abrirlas, y puedo hacer muchísimas cosas. Si aprieto este botón dos veces, va bajando en el menú de todo lo que puedo hacer”.

Antes Tilly utilizaba prótesis formadas por tubos que iban unidos con bandas elásticas, pero la empresa británica “Open Bionics” especialista en prótesis biónicas le donó sus nuevos brazos que pesan menos de un kilo.

Es muy importante que no nos dejemos llevar por la tecnología, no andar haciendo robots sin ton ni son nada más para que nos hagan la limpieza y concentrarse en darle a esta gente ayuda y la oportunidad de hacer lo que quiere, si es que así se les ayuda, y por eso lo hago, y por eso no puedo esperar a seguir. Me encanta trabajar con ‘Open Bionics’ y por eso me tomo muy en serio cualquier crítica que les hagan a las manos, me las tomo muy en serio, no paso por alto nada porque esto lo hago por todos los millones de gente que también quisieran estas manos. Por eso pienso que es muy importante que nos concentremos en la tecnología para el bien”, expresó Tilly Lockey.