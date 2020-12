Tijuana, en riesgo de saturación hospitalaria por sobredemanda de casos COVID-19

En Tijuana, Baja California, hay filas de 300 personas que esperan hasta 10 horas para ser atendidas por síntomas respiratorios en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. La ciudad reporta 62.8% de ocupación de camas destinadas a infecciones respiratorias agudas graves. La Ciudad de México dice tener 53% de ocupación.

En las filas para entrar a la Clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana, Baja California, se congregan unas 300 personas, en 300 metros, buscando una cita de atención. Quienes no lo logran deben regresar al siguiente día debido a la falta de médicos.

“Como una media hora, pero no hay atención, tenía que sacar cita para la operación, pero no hay, que no hay doctores”, refirió Alejandra Aviña, derechohabiente.