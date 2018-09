Tifón Jebi: Rescatan a miles de personas atrapadas en aeropuerto de Osaka

Autoridades japonesas rescataron hoy a miles de personas atrapadas en el Aeropuerto Internacional de Osaka inundado por el tifón Jebi.

Los bomberos y la Guardia Costera movilizaron un ferri para transportar a los pasajeros desde la terminal donde tuvieron que pasar la noche después de que una crecida del mar inundara la planta baja del edificio y todas las pistas de aterrizaje del aeródromo, situado en una isla artificial, según informó la compañía operadora.

Más de 200 vuelos fueron cancelados la víspera en ese aeropuerto, el tercero con más tráfico aéreo de Japón tras los de Haneda y Narita (Tokio), que permanecerá cerrado de forma indefinida hasta que se logre retirar toda el agua de las pistas.

El oleaje desencadenado por el tifón provocó que el nivel del mar se elevara en 2,4 metros en la Bahía de Osaka, donde se encuentra la isla artificial que alberga al aeropuerto.

A fuel tanker has collided into a bridge linking Kansai International airport to city. The airport has flooded and flights have been suspended. pic.twitter.com/UzrYX2NgTm

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 4 de septiembre de 2018