Decenas de especies marinas están amenazadas por el hombre, un reflejo de esto es lo que ocurre con la población de tiburones en el Mar de Cortés, que enfrentan a los hombres como sus depredadores. Es la cuarta entrega del reportaje especial de la Biosfera de Baja California Sur, de la serie ‘Por el Planeta’.

A bordo del “Storm” nos internamos en el Mar de Cortés. Probablemente pocos saben que está es la Isla Jaques Cousteau, la mayoría la conoce como isla Cerralvo, pero en 2009 cambió su nombre en honor del explorador y oceanógrafo francés.

Nos preparamos para hacer una inmersión en un sitio de buceo conocido como “La Reina”. Recorremos el arrecife rocoso con grandes agregaciones de peces. Distinguimos cómo los amos del disfraz se mimetizan con el fondo rocoso, son dos peces piedra que se posan muy juntos. Son tímidos, pero sobre todo, muy venenosos.

Manolo González de ‘Deep Baja’ logra el avistamiento de dos mantas gigantes. Hace años que no se lograba ver a la manta birrostris en isla Cerralvo. Manolo logra registrar una manta del tipo “Chevron” con una marca satelital y una manta negra que nada suavemente.

Equipo de 'Por el Planeta' capta a mantarraya gigante en el Mar de Cortés (Noticieros Televisa)

Al este de la Isla San José, buceamos en un sitio conocido como “Las Ánimas”. Nos aproximamos a una cueva donde descansan, en el fondo arenoso, rayas punteadas. Llama la atención que en casi todos nuestros buceos hemos encontrado restos de arpones, anzuelos y redes de pesca.

Mario Gómez, de la Coalición en Defensa de los Mares de México (Codemar), explica:

Información de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) revela que en México se capturan alrededor de 27 mil toneladas de tiburones al año y sólo en el Pacífico sudcaliforniano y el Mar de Cortés supondría la pesca de más de un millón 400 mil tiburones, de diferentes especies y tallas.

Tiburones del Mar de Cortés enfrentan a hombres como depredadores (Por el Planeta/Noticieros Televisa)

Manuel González Meléndez, de la organización ecologista ‘Deep Baja’, señala:

Hace 15 años cuando yo llegue a Baja California Sur se veían 100 en un buceo, 50 fácilmente, y al paso de los años no se han visto, ya no abundan como antes. Era un atractivo turístico para mucha gente. Sigue siendo un lugar increíble, pero con menos vida, desafortunadamente”.

José Alberto Zepeda Domínguez, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), señala:

-¿No todas las especies?

No todas las especies. No vas con la intención de capturar una especie protegida. Para que respiren tranquilos algunos, el tiburón tiene mayor precio el pequeño, en general no se sale a buscar a los inmensos. No sé qué tiburón estabas buscando o queriendo ver, pero vete con un “tiburonero”, ellos seguro saben dónde están”.