Tianguistas de Iztapalapa piden ayuda por crisis económica provocada por coronavirus

Tianguistas de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México amenazan con bloquear calles sino reciben un crédito de las autoridades, ya que aseguran que su situación económica por la cuarentena de coronavirus ya es muy precaria.

El tianguis ‘Renovación’ dejó de instalarse en la primera semana de abril y a casi dos meses sin trabajar, los comerciantes de ese mercado de chacharas dicen que los pocos ahorros se acabaron y pasaron a la fase de sobrevivencia.

Reyna Gudiño, tianguista en Iztapalapa, dijo: “Todas las cosas que tuve las fui empeñando, hoy ya no tengo ni de donde empeñar. Ofrecía mi trabajo doméstico en casas aparte del tianguis hoy ya no tengo de donde más porque no me contratan ya no hay dinero para que me paguen”.

La falta de ingresos hizo que este año suspendieran su peregrinación anual al Santuario de Chalma, la cual estaba programada para el 28 de mayo.

Lauro Díaz, tianguista en Iztapalapa, reiteró: “Por costumbre tenemos asistir a algunos lugares de eventos religiosos, para ello nos preparamos, nos vamos preparando desde inicios del año con cajas de ahorro, ahorros y guardando dinero y realmente es con lo que estamos sobreviviendo”.

Los comerciantes del también conocido como Tianguis de las Torres, en la colonia Renovación, zona de pepenadores, aseguraron que la alcaldía Iztapalapa les prometió un crédito para los primeros días de mayo pero es la fecha en que no les dan el recurso.

Salvador Gamboa, representante de Tianguis ‘Renovación’ en Iztapalapa, señaló: “Nos dijeron que iban a ser seis mil pesos en dos partes, tres mil la primera semana de mayo y la otra a finales de mayo y hasta ahorita no ha llegado”.

La alcaldesa de Iztapalapa respondió que el crédito fue una gestión que hizo en los otros niveles de gobierno y está por llegar en estos días.

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, señaló: “Lo que quedó es que el recurso iba ser tanto de los gobiernos de la ciudad o del gobierno federal. Es del Gobierno Federal y este recurso viene a sustituir, es decir, que en lugar de 6 mil van a ser 25 mil pesos”.

Los vendedores de chacharas del tianguis renovación señalan que tomarán acciones radicales como el cierre de vialidades si no llega pronto el crédito, ya que ellos se adelantaron a suspender actividades un mes antes de que lo solicitara la alcaldía al resto de tianguis.

En Iztapalapa existen 354 tianguis se instalan un promedio de 60 por día los cuales generan una movilidad de medio millón de personas a la semana.

El 4 de mayo, todos los tianguis de esa demarcación dejaron de vender.

Iztapalapa es la alcaldía con más casos de COVID-19 en la Ciudad de México, pero en el análisis estadístico por cada 100 mil habitantes, se ubica en noveno sitio, señaló la alcaldesa.

Los tianguistas de ‘Renovación’ dicen estar conscientes de la situación del COVID-19, pero la falta de dinero empieza a causar estragos.

Con información de Luis Pavón

