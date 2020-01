Inseguridad acecha a tianguis de San Martín Texmelucan, uno de los más grandes de América Latina

La inseguridad acecha a los comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan, en Puebla.

En San Martín Texmelucan cada semana se instala uno de los tianguis más grandes de México y de América Latina.

15 mil vendedores de 40 organizaciones se distribuyen en 35 hectáreas, a las que llegan compradores, sobre todo mayoristas, de varios estados.

La actividad económica del tianguis se convirtió en un atractivo para grupos criminales, que antes tenían como principal fuente de ingresos el robo de combustible o huachicol.

Los comerciantes denuncian que son interceptados por delincuentes armados que viajan a bordo de camionetas con las que les cierran el paso, como se aprecia en un video captado en diciembre pasado por una cámara de seguridad.

La mayoría de los robos ocurre cuando los vendedores llegan al tianguis. Más que el dinero, los delincuentes buscan apoderarse de la mercancía.

Andrés vende playeras desde hace más de una década en San Martín y cuenta que fue atacado de esa forma.

Dice que aún no se recupera de ese robo.

Fue un robo fuerte como de unas cuatro mil piezas, sí porque me llevaba toda la mercancía y la traía otra vez de regreso para el tianguis, no dejaba nada acá”.

Karyna sufrió un atraco parecido.

Venía yo entrando al tianguis y en la calle principal un carro se me cerró con ocho personas adentro y al no quererme parar pues obviamente me atacaron y me llevaron con ellos a Moyotzingo y ahí me mantuvieron secuestrada como por una hora”, explicó Karyna, comerciante de San Martín Texmelucan.