Theresa May: Trump sugirió que ‘demande a la UE’ por el Brexit

La primera ministra británica Theresa May reveló el domingo que el presidente estadounidense Donald Trump le aconsejó que “demande” a la Unión Europea en las tensas negociaciones por la salida de Gran Bretaña del bloque.

Trump dijo el viernes a los reporteros en una conferencia de prensa conjunta con May que él había hecho a la líder británica una sugerencia que ella consideró demasiado “brutal”.

Cuestionada al respecto el domingo en el Andrew Marr Show de la BBC, May respondió con una expresión de asombro: “Él me dijo que yo debería demandar a la UE. No entrar en negociaciones, sino demandarlos”.

La primera visita oficial de Trump a Gran Bretaña esta semana fue opacada por las declaraciones polémicas y poco diplomáticas que el mandatario realizó sobre el liderazgo de May, especialmente sobre la forma en que la primera ministra maneja las negociaciones por el llamado Brexit.

En una entrevista que el diario The Sun publicada el jueves –mientras May recibía a Trump en una lujosa cena de gala– el presidente estadounidense dijo que el enfoque de la líder británica probablemente “mató” toda posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Trump agregó que había dicho a May cómo llevar las negociaciones del Brexit, “pero ella no me escuchó”.

Tales declaraciones causaron asombro a muchos en Gran Bretaña –incluso a detractores de May. El mandatario estadounidense luego pareció suavizar el golpe al decir a los reporteros en la conferencia de prensa conjunta del viernes que May es una “mujer increíble” que estaba “haciendo un trabajo fantástico” como primera ministra.

Trump luego negó haber criticado a May, al afirmar que la entrevista con The Sun no se centró en sus declaraciones elogiosas sobre la líder británica, pero el periódico dio a conocer una grabación de audio que demostró lo contrario.

MAY NIEGA QUE EL HECHO DE QUE TRUMP LE SUJETARA LA MANO IMPLICARA SUMISIÓN

La primera ministra británica, Theresa May, negó que el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sujetara la mano mientras bajaban unas escaleras implicara un gesto de sumisión.

Interrogada por el periodista Andrew Marr en una entrevista en la cadena pública BBC, la “premier” aseguró que Trump le sujetó la mano al término de su reunión de trabajo el pasado viernes en Chequers (sureste inglés) para ayudarle a bajar las escaleras.

“¿No cree que fue un gesto de sumisión?”, preguntó Marr, algo que May rechazó totalmente y rebatió al presentador al preguntarle si él nunca había ayudado a una mujer a bajar las escaleras.

La primera ministra aprovechó para reiterar que ella siempre ha profesado el feminismo e insistió en “el respeto que merecen las mujeres”.

La fotografía de Trump sujetando a May ilustró ayer las portadas de buena parte de la prensa británica, a la que no convenció el gesto del presidente a su anfitriona.

Donald Trump y su esposa, Melania, concluyen hoy una vista de cuatro días al Reino Unido en la que fueron recibidos por la reina Isabel II y agasajados por May con una cena de gala en su honor. Mientras, miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país como protesta por la presencia del mandatario estadounidense.

Con información de AP y EFE

