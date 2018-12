Theresa May debe irse si no puede renegociar Brexit, dice Corbyn

Theresa May debe irse si no puede renegociar el Brexit, dice Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista del Reino Unido. Afirmó que la primera ministra “debe dejar paso” a su formación para gobernar si no puede renegociar con Bruselas el acuerdo para la salida de la Unión Europea (UE).

Corbyn aseguró que el Gobierno conservador está “en el caos”, después de que Theresa May anunciara que retrasa la votación del pacto, que estaba prevista para mañana, a fin de conseguir concesiones de la UE que lo hagan más aceptable para el Parlamento de Londres.

El líder socialdemócrata advirtió de que la Cámara de los Comunes solamente aceptará un acuerdo “renegociado” y no simples “garantías” legales sobre el texto actual, y conminó a la líder conservadora a buscar el consenso parlamentario antes de volver a Bruselas.

La jefa de Gobierno avanzó que dialogará con los líderes de la Unión Europea (UE) antes de la cumbre de esta semana para tratar de aclarar los términos del mecanismo de salvaguarda previsto para evitar una frontera en la isla de Irlanda.

Al inicio de la cuarta jornada de debate sobre el acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes, May admitió que la posibilidad de que ese mecanismo mantenga al Reino Unido integrado en las estructuras comunitarias durante años genera una “honda preocupación” entre los diputados.

Reconoció que seguir adelante con la votación prevista para mañana por la noche significaría que el acuerdo, al que los 27 socios europeos restantes ya han dado su visto bueno, “sería rechazado por un margen significativo”.

Decenas de parlamentarios conservadores han amenazado con rebelarse contra la disciplina de partido y votar en contra del pacto, lo mismo que el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), que ha respaldado a May hasta ahora.

La jefa del Ejecutivo británico aseguró que hay “un amplio apoyo a muchos de los aspectos del acuerdo”, lo que levantó risas y abucheos entre los parlamentarios.

Todavía creo que se puede lograr una mayoría en esta Cámara que lo apoye (el acuerdo), si consigo garantías adicionales en la cuestión del mecanismo de salvaguarda”, declaró la primera ministra.

Indicó que su Gobierno evalúa fórmulas para “dar más poder” a la Cámara de los Comunes en el proceso de salida de la Unión Europea.

La primera ministra quiere asegurarse de que el mecanismo para Irlanda del Norte -que, si entra en vigor, dejará al Reino Unido vinculado con la UE hasta que se llegue a un nuevo acuerdo comercial- tiene “legitimidad democrática” y no puede mantenerse “de forma indefinida”.

Tras el aplazamiento del voto sobre el Brexit, la libra esterlina perdía valor y caía más de 1% frente al dólar. Hacia las 15H55 (locales y GMT), la libra esterlina se vendía por 1,2565 dólares, su nivel más bajo desde abril de 2017, frente a 1,2726 dólares el viernes a las 22H00.

Con información de EFE

MLV