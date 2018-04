Texas y Arizona celebran despliegue militar en frontera con México

Los gobernadores republicanos de Texas, Gregg Abbott, y de Arizona, Doug Ducey, celebraron este miércoles la decisión del presidente Donald Trump de desplegar soldados de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México para reforzar la seguridad en la zona.

“La acción de hoy de la administración Trump refuerza el compromiso de Texas con asegurar nuestra frontera sur y defender el estado de derecho, y agradezco el apoyo”, dijo Abbott en un comunicado

“En el futuro, Texas continuará implementando fuertes esfuerzos de seguridad fronteriza, y esta asociación ayudará a asegurar que estamos haciendo todo lo posible para detener el flujo de la inmigración ilegal”, señaló.

El gobernador de Arizona, en tanto, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresó que esa entidad “celebra el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera”.

Arizona welcomes the deployment of National Guard to the border. Washington has ignored this issue for too long and help is needed. For Arizona, it’s all about public safety.

— Doug Ducey (@dougducey) 4 de abril de 2018