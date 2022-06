Testigos narran cómo fue linchado Daniel Picazo, en Papatlazolco; Fiscalía de Puebla analiza videos

Los últimos momentos con vida de Daniel Picazo Hernandez, el joven que fue linchado por habitantes de Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango, Puebla, acusado sin fundamentos de intentar secuestrar a un menor de edad, fueron difundidos a través de un video.

Algunos pobladores y testigos del linchamiento aseguran que la noche del viernes pasado había muchas personas desconocidas o de otras localidades vecinas y que fueron más de 200 las que se reunieron en la explanada; varios armados con palos y piedras.

“Escuchamos que estaba repicando la campana y después que dijeron que lo seguían los, no sé quien son, los que los vieron para que se reuniera la gente, como a las 9 de la noche, porque todavía no dormía, apenas terminaba yo de cenar”, dijo Artemia Torres, habitante de Papatlazolco, comunidad de Huauchinango.

La Fiscalía del estado de Puebla se encuentra analizando videos tomados por cámaras de seguridad y por teléfonos celulares, para identificar a las personas que incitaron y participaron en el linchamiento del joven Daniel Picazo, la noche del viernes en la comunidad de Papatlazolco.

En grabaciones se observa al joven golpeado y amarrado, y cuando es llevado a la cancha de la localidad donde le prendieron fuego, tras señalarlo erróneamente de ser un presunto secuestrador de menores.

“Yo estaba arriba en las gradas, si de hecho estaba en las gradas, la policía según quería entrar, pero no, los chavos esos que estaban ahí enfrente no, no los dejaron acercarse”, dijo Ismael Ramírez, habitante de Papatlazolco.

Pobladores aseguran que entre la turba había personas desconocidas y de otras localidades vecinas.

“Hubo tanta gente estuvo obscuro la gente, unos venían tapados otros no, no sabemos ni a qué este, ni a qué vinieron de hecho yo vi gente Xaltepec, de Papatlatla, pero mucha gente vi que estaba nada más a la orilla”, comentó Ismael Ramírez.

A pesar de que llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal poco pudieron hacer para salvar al joven.

“Cuando lo empiezan a golpear llega la unidad con dos elementos y después llegan otros cuatro para ser seis, después se trasladan 40 elementos de la Policía municipal a bordo de 10 unidades; no les permitieron la salida, las unidades el pueblo estaba bloqueado con barricadas, con vehículos, estaban impidiendo el tránsito y el ingreso a la localidad. Los elementos que lograron ingresar fueron los primeros que atendieron esta situación y los pobladores evidentemente le quitan a la Policía municipal a esta persona para empezar a golpear, eran más de 200 pobladores contra 40 policías municipales”, comentó Javier Gómez, director de Seguridad Ciudadana de Huauchinango.

“Ni a la Policía dejaron acercarse, yo estaba arriba en las gradas, si de hecho estaba en las gradas, la policía según quería entrar, pero no, los chavos esos que estaban ahí enfrente no, no los dejaron acercarse”, recordó Ismael Ramírez, habitante de Papatlazolco.

Este martes algunos pobladores de Papatlazolco y conocidos de la familia de Daniel Picazo, realizaron una misa en el templo de la localidad, junto a la cancha donde fue linchado.

“Nosotros conocemos a su familia, sabemos cuáles son sus raíces y él la verdad este no se olvidaba de su pueblo exactamente, venía de vez en cuando a visitar a su familia que vive acá”, comentó Guadalupe Vázquez, habitante de Colonias de Hidalgo, en Huauchinango.

“Aunque no es mi familia, no es de aquí, aunque de lejos pero mismos somos hermanos, sí sí, pida por la paz, paz de la gente, todo ese pueblo que se la pase en paz y aquí, Dios que perdone de lo que hace, pero nosotros no sabemos”, dijo Marina Rosendo, habitante de Papatlazolco, comunidad de Huauchinango.

Este martes, un equipo multidisciplinario de la Comisión de Derechos Humanos llegó a la comunidad para realizar investigaciones.

Con información de Antonio Morán para N+.

