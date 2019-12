Testigo de la PGR que declaró contra Herrera Valles lo hizo bajo tortura

El viernes recordamos que desde 2008, quien entonces era el comisario general de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, escribió dos cartas al presidente Felipe Calderón para alertarlo de que había irregularidades e incompetencias en la gestión de García Luna.

El resultado fue el encarcelamiento de Herrera Valles durante tres años por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La entonces PGR sustentó esta denuncia en los dichos de un testigo quien, después se supo, declaró bajo tortura

Javier Herrera Valles, excomisario general de la Policía Federal, tras su detención el permaneció arraigado 40 días.

Afuera de la casa de arraigo sucedió algo poco usual, la familia de su acusador, de nombre Víctor Hugo, se encontró con los hijos de Herrera Valles.

“Bueno yo deseaba contactar a la familia del señor, porque yo quería hacerles saber que mi hijo no tenía ningún. Nada absolutamente que ver con el señor, aquí con el papa de los jóvenes”, comentó Beatriz, madre de Víctor Hugo.

La familia de Víctor Hugo, el testigo de la PGR que relacionó al excomisario con “El Chapo” Guzmán, desde entonces afirmó que todo era un montaje de la Policía Federal.

“Aquí delante de sus dos jóvenes hijos, yo le ofrezco mil disculpas y que nunca piense, siquiera por su cabeza le pase, que mi hijo tuvo algo que ver en este caso”, señaló Beatriz, madre de Víctor Hugo.

“Pues si nos llama bastante la atención, que bueno que tuvimos contacto con la señora para que así haya también, por medio de ustedes, se den cuenta que todo está prefabricado, no”, apuntó el hijo de Javier Herrera.

“Quiero hacerle una aclaración, las declaraciones que hizo mi hijo fueron bajo tortura, sin una persona de confianza, ni ningún abogado que lo asistiera, las declaraciones que le hicieron firmar ya estaban preparadas por los señores y a mi hijo lo obligaron a firmar dándole toques en la parte baja de su espalda y sus genitales”, apuntó Beatriz, madre de Víctor Hugo.

Beatriz presentó dos quejas en la CNDH, y se sumó una más, vía telefónica de Víctor Hugo, donde aseguraba que lo obligaron a acusar a Javier Herrera.

El 18 de octubre fui detenido en Nezahualcóyotl, Estado de México, por presuntos agentes de la PGR por presunta falsificación de documentos. Me ofrecieron ser testigo protegido para declarar en contra de Javier Herrera Valles y me ofrecieron casa, cambio de identidad, dinero en efectivo, un licenciado de nombre Irving, él es coordinador de fiscales de ahí de SIEDO.

Esta tarde, Víctor Hugo habló sobre la detención de Genaro García Luna.

“Yo no le deseo nada a este señor porque de manera directa no me hizo las cosas, mandó a sus lacayos. Yo sí te podría señalar a Cárdenas Palomino como uno de ellos, a Irving Barrios Múgica como el segundo, que él estaba en la Procuraduría y a los agentes de la Procuraduría que me torturaron como viles delincuentes, porque ellos si son delincuentes”, señaló Víctor Hugo.

En 2012 Víctor Hugo salió de prisión.

