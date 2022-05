Termina jornada de vacunación masiva contra COVID-19 para rezagados en la CDMX

Este sábado 30 de abril concluyó la vacunación masiva contra COVID-19, en la Ciudad de México.

Miles de personas que aún no recibían la primera o segunda dosis, así como el refuerzo de tercera dosis aprovecharon el último día para asistir a las macrosedes.

“Yo llegué así en las últimas, mi esposa y yo, y ya nos vacunaron, fue muy rápido, muy buena atención, no duele, ni siquiera sangré, entonces todo bien”, apuntó Rutilio Esparragoza, de 66 años.

“Estaba de viaje entonces apenas llegué y luego, luego me vine al último día, aunque sea”, dijo Esperanza.

“También andaba de viaje. Regresamos justo a tiempo para esta vacuna ya nos habíamos puesto las tres anteriores. Desde luego todo lo dejamos al último, pero gracias a Dios la organización es muy buena y creo que va a alcanzar para todos, no tardamos ni 15 minutos”, comentó Mariano Fernández.

También se aplicaron cuartas dosis a personas adultas mayores y las que viven con alguna comorbilidad, como Carlos que acudió desde temprano al Centro de Vacunación Jaime Torres Bodet ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

A Verónica le quedó más cerca la macro sede ubicada en la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional.

“Vas entrando y luego, luego te dicen con qué persona te tienes que dirigir y a mí como me tocó la Cansino, y decían que era la única dosis me mandaron a casos especiales y ya el señor me dijo que si me tocaba la tercera dosis y ya, de ahí te dan tu papel te lo hacen ellos mismos te lo llenan y ya de ahí te pasan con las personas que te van a vacunar y ya de ahí te vacunan y ya todo tranquilo”, comentó Verónica Maciel, de 41 años.