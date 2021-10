Tercera ola de covid-19 no será la última, advierte Jorge Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que, aunque la tercera ola de covid-19 va en declive, habrá una nueva ola que esperan no sea tan severa como las anteriores.

Te recomendamos: CDMX regresa a semáforo verde por covid

Al comparecer ante comisiones del Senado, les dio a conocer el reporte más actualizado de covid-19.

“Con la tercera ola, esperemos fuera la última, no va a ser así, desafortunadamente. Esta tercera ola claramente está en descenso, llevamos once semanas consecutivas en descenso sostenido de todos los indicadores de la pandemia. Sin intención de comparar, nuestro país se sitúa en la posición 15 entre los países con más casos confirmados de covid-19 por cada 100 mil habitantes, y en el lugar 18 entre los países con más defunciones por covid por cada 100 mil”, indicó Jorge Alcocer, secretario de Salud.

Informó que México es el noveno país entre las naciones con más dosis de vacunas aplicadas contra la covid-19.

A la fecha, se han vacunado casi 68 millones de personas con al menos una dosis, y se han recibido o envasado en México más de 127 millones dosis de vacunas, y aclaró que hay farmacéuticas que aún tienen pendientes entregas, pues nuestro país ha adquirido ya 249 millones de vacunas.

Ante la insistencia de los senadores de oposición respecto a que se cumpla la orden judicial de vacunar a todos los menores entre 12 y 17 años, el secretario Alcocer señaló que eso podría ocurrir hasta el tercer trimestre de 2022.

Aseguró que los niños tienen un mejor sistema inmune.

Por lo pronto se vacunará en ese rango de edad solo a quienes padecen enfermedades de comorbilidad.

“No es una necedad, no les va a pasar nada, si tiene una enfermedad agregada entonces sí lo protegemos, ¿por qué?, porque una vacuna es la ayuda para la respuesta inmune natural, una vacuna produce anticuerpos y eso lo produce el sistema inmune normal del individuo que no requiere la vacuna. En este momento los que menos la requieren, son precisamente los niños de 12 a 17. Si a mi preguntan: ¿a su nieto le vacunan? No a esa edad”, señaló Jorge Alcocer, secretario de Salud.