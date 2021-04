La tercera ola COVID ya parece menos probable en México: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, la noche del lunes 26 de abril de 2021, que actualmente es menos probable que se registre una tercera ola de COVID-19 en el país, aunque hizo un llamado a no caer en excesos de confianza.

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia de salud ofrecida en Palacio Nacional, en donde destacó que en todo el país, con excepción de Colima y Quintana Roo, se ha registrado una disminución en los casos de COVID-19.

“En ningún momento se descarta, en salud pública, en epidemiología, nunca se habla de riesgo cero, siempre existe la posibilidad de que haya un desenlace indeseable de enfermedad, epidemia de reconocimiento de la epidemia, entonces, sÍ decimos enfáticamente la tercera ola ya parece menos probable, considerablemente menos probable, pero no debemos considerar que se ha descartado, que se ha eliminado porque en cualquier momento pudiera haber un proceso de repunte”, aseveró el subsecretario.

A pesar de que la semana inició con un descenso del 28% en los casos, el subsecretario llamó a la población a no caer en excesos de confianza, pues aún no se ha logrado superar la crisis de salud.

“Lo que vemos con mucho gusto es que abrimos la semana con un descenso. Abrimos con una reducción de 28% que, naturalmente, se va borrando, llegaremos el sábado con cierta reducción no tan notoria. Uno podría pensar que ya se terminó el riesgo, la respuesta es no, pensar de esa manera estaríamos suponiendo que ya no importa, pero sigue siendo importante hasta que se termine la epidemia por completo”, concluyó.