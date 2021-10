Tercera inundación, en menos de 15 días, causa severos daños en Querétaro

En menos de 15 días una tercera inundación causó severos daños en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Las lluvias y los escurrimientos provenientes del Estado de México provocaron que el Río San Juan sobrepasara su límite, el agua superó el metro y medio de altura ocasionando daños en 13 colonias, uno de los sitios más afectados fue el fraccionamiento “La Rueda” donde sus habitantes lo perdieron todo.

Luego de ser evacuados el pasado viernes, alrededor de mil 650 personas cercanas a la ribera del Río San Juan retornaron a sus hogares, sin embargo, la mañana del domingo fueron desalojados nuevamente.

Y por temor a las rapiñas, algunos habitantes como Raúl decidieron permanecer en casa donde el agua los sorprendió con niveles de más de un metro de altura.

A través de lanchas, soldados del Ejército Mexicano han rescatado a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas. También reparten víveres para quienes por voluntad propia decidieron quedarse en sus hogares.

“El Ejército nos está apoyando en entrar y salir, ahorita, cuando el agua estaba alta pues la gente que quería desalojar pues entró con lanchas, con lanchas para poder sacar a la gente y ahorita pues lo que hice salir, me sacó la guardia nacional y me volvió a meter con víveres”, dijo Raúl, vecino afectado.

Las personas que el domingo salieron en lanchas, este lunes regresaron a sus viviendas con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales. La mayoría lo perdió todo.

“Ya no tenemos nada qué rescatar, lo poco que se había salvado de la inundación de ayer desafortunadamente fue pérdida total ya de lo poco que habíamos rescatado, ya no hay nada que rescatar, ahora pues sacar y empezar de nuevo”, relató Manuel Silva, vecino afectado en San Juan del Río.

Desafortunadamente los daños no solo fueron en el patrimonio, autoridades de Protección Civil de Querétaro informaron que hay muertos y desaparecidos.

Elementos de Protección Civil señalaron que las lluvias provocaron afectaciones en 12 de los 18 municipios del estado.

En Chichimequillas la señora Teresa Díaz perdió todo su patrimonio al ingresar el agua del río a su vivienda. Dice que en minutos al agua alcanzó más de un metro de altura.

A unas cuantas cuadras la señora María del Carmen también fue sorprendida por la creciente del río, la acumulación de basura y fango ocasionó el colpaso del dren Cimatario y derivó en el desbordamiento a la altura de la colonia Casa Blanca ocasionando escurrimientos que dejaron atrapados a cientos de feligreses al interior de una capilla.

“Estamos al pendiente de lo del Río viendo la creciente y pues decíamos no pues no nos llega y de repente no sé qué haiga pasado me parece comentan que venían unos troncos y fue lo que empezó a atorar el agua aquí en el puente entonces ya cuando llegó más fuerte del agua pues se fueron los troncos afectando a todos aquí en la capilla todos estamos afectados”, dijo María del Carmen, vecina afectada.