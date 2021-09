Reformas constitucionales, covid y economía, entre los principales temas del tercer Informe de AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio su tercer Informe de Gobierno y entre los temas principales destacó las reformas constitucionales, la pandemia de covid, economía y logros cumplidos en su administración; sigue aquí el minuto a minuto del mensaje de hoy, 1 de septiembre de 2021.

Te recomendamos: ¿Por qué el Informe Presidencial se realiza el 1 de septiembre?

11:10 “Un retroceso no sería cosa fácil, vamos bien”, dijo y confió en que la gente votará porque continúe en la presidencia, pero aclaró que también falta lo que diga la naturaleza y el creador. Afirmó que cuando entregue la banda presidencial podrá decir: “Misión cumplida, les dejo mi corazón”.

El evento finalizó con los honores al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y se entonó el Himno Nacional. El mandatario se dirigió a la escolta de bandera para despedirse del lábaro patrio.

11:09 López Obrador dijo que es tan importante lo logrado que podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirse mal consigo mismo. Aseguró que será difícil dar marcha atrás a lo logrado en bien del pueblo.

“¿Cómo volver al lujo y las extravagancias en el ejercicio del gobierno?”

11:07 El presidente refirió que todo lo logrado es fruto del trabajo de muchos servidores públicos honestos y comprometidos. Agradeció el apoyo de mujeres y hombres de su gabinete, pero agradeció, sobre todo, al pueblo por su respaldo y su confianza. Dijo tener claro que se debe atender a todos, pero añadió que se dará preferencia a los más pobres y necesitados.

11:05 Recordó los 500 años de la caída de Tenochtitlan y los 200 años de la Independencia de México. Pidió no olvidar el pasado.

11:03 El presidente dijo que es un timbre de orgullo que a pesar de la pandemia no se ha dejado de trabajar para lograr la Cuarta Transformación en la vida pública de México. Agregó que el dinero llega a los de abajo, a los olvidados y marginados.

11:02 Afirmó que ya están sentadas las bases de la transformación en México; aseveró que se garantizan las libertades y el derecho a disentir, además de que no se reprime al pueblo ni se organizan fraudes electorales desde el gobierno federal.

“Se gobierna con austeridad y autoridad moral”.

11:00 Habló del nuevo aeropuerto de Tulum, Quintana Roo; la creación de escuelas; el nuevo etiquetado de productos; el plan de justicia para el pueblo yaqui de Sonora.

10:59 López Obrador dijo que se celebrarán los actos cívicos de la Independencia de México. Reconoció la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokyo 2020. Dijo que se les entregarán estímulos económicos.

10:58 El presidente dijo que no hay desabasto de agua y hay información permanente sobre los precios de los combustibles. Subrayó las campañas contra el consumo de drogas y de comida chatarra.

10:57 Aseguró que no se fabrican delitos, no se persigue a opositores ni se influye en los medios de comunicación. Dijo que el sistema financiero funciona normalmente y las manifestaciones de protesta se han reducido al mínimo. Habló de que no hay conflictos con ningún gobierno del mundo y que no se han violado derechos humanos de migrantes. Aseguró que los agentes que agredieron recientemente a migrantes son investigados.

10: 56 El presidente se refirió a las conferencia matutinas que ofrece diariamente y a los recorridos que hace por todo el país.

10:55 López Obrador destacó la creación de la Guardia Nacional y la conversión de las Islas Marías en un centro educativo-cultural. Dijo que se reinstaló a los maestros despedidos por la reforma educativa y se reparan daños a las personas víctimas de la corrupción, como los casos de la Guardería ABC o la mina Pasta de Conchos. Acotó que se ayuda a los damnificados de desastres naturales.

10:53 Admitió que tiene dos compromisos pendientes: Descentralizar el gobierno federal y conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa.

10:52 Habló de la promoción cultural y la publicación de libros. Dijo que se construyen parques culturales y ecológicos en Chapultepec y Texcoco. Aseguró que de los cien compromisos que hizo al tomar posesión se han cumplido 98.

10:50 López Obrador aseguró que se ampliado la cobertura de internet en el país. Subrayó la construcción de sucursales del Banco del Bienestar.

10:49 El mandatario informó que se ha atendido al campo y se están sembrando millones de hectáreas. Dijo que se entregan fertilizantes a los productores de Guerrero, así como a otros de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Añadió que más de un millón de jóvenes participan en el programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Explicó que maestros y padres de familia reciben de manera directa el presupuesto para el mantenimiento de las escuela. Destacó la entrega de becas.

10:46 Aseguró que no se ha endeudado al país y se ha logrado financiar programas sociales, en especial para los más pobres y marginados, como la pensión para los adultos mayores. Dijo que seguirá apoyando a niños y niñas con discapacidad, al igual que a los estudiantes. Aseguró que se seguirán entregando medicamentos de manera gratuita.

10:45 López Obrador habló de su política de austeridad republicana y de los ahorros que se han logrado.

10:44 Dijo que la nueva terminal aérea será inaugurada el 21 de marzo de 2022.

“Es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos”

10:43 El presidente destacó los costos y ahorros en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en contraste con el cancelado aeropuerto de Texcoco.

10:41 Dijo que la Hacienda Pública se está fortaleciendo para impedir los fraudes fiscales. Aseguró que en los últimos dos sexenios las grandes corporaciones se beneficiaron por la condonación de impuestos.

“Ya no existe el ofensivo privilegio de las condonaciones”.

10:40 El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfatizó que se logró eliminar la condonación de impuestos y que se tipificó la corrupción como delito grave.

10:39 Aseguró que se redujo el robo de combustibles, homicidios, robo de vehículos, secuestro y en casi todos los delitos del fuero común y federal. Admitió que el feminicidio creció, al igual que la extorsión y el robo en transporte público.

10:38 El presidente habló de las reuniones de seguridad que diario realiza con su gabinete, en las que se toman decisiones que permiten enfrentar los delitos y garantizar la paz.

10:37 Dijo que con la inyección de recursos a las familias se ha podido reactivar la economía.

10:34 Habló del programa de mejoramiento urbano y de la entrega de apoyos para mejoramiento y ampliación de viviendas.

10:30 El presidente hizo énfasis en el récord histórico en remesas. Estimó que este año superarán los 48 mil millones de dólares. Recapituló: récord en remesas, en inversión extranjeras, en incremento al salario mínimo, en no devaluación del peso, en no incremento de deuda, en reservas del Banco de México.

“Está como para presumir”, dijo y añadió, en referencia a los neoliberales: “Tengan para que aprendan”

10:29 López Obrador puntualizó que no se han aumentado en términos reales los precios de las gasolinas; acotó que ya inició la venta de gas a precios justos, a través de Gas Bienestar.

10:28 El presidente habló de la economía mexicana y previó un crecimiento del 6%; enfatizó que no ha habido devaluación del peso y que se logró un aumento en el salario mínimo.

10:27 Destacó la recuperación en sectores como el agropecuario, industrial, manufacturero, etc.

10:25 El mandatario se refirió al inicio del nuevo ciclo escolar 2021-2022 luego de 18 meses de clases a distancia.

10:24 Dijo que se ha vacunado con una dosis al menos al 65% de la población y reiteró el compromiso de que a fines de octubre se tendrá vacunada, al menos con una dosis, a la población mayor de 18 años.

10:22 El presidente se refirió al covid y destacó que se han reducido los contagios y fallecimientos, gracias al programa nacional de vacunación. Enfatizó la cantidad de vacunas que han llegado a México, de varias farmacéuticas y gobiernos extranjeros.

10:20 Anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma de la industria eléctrica. Dijo que las plantas de la CFE fueron abandonadas. Explicó que la meta es que se tenga abasto público suficiente de energía eléctrica y evitar que los consumidores paguen tarifas más elevadas que las grandes empresas.

10:19 El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que la nueva política energética significa no extraer más petróleo que el indispensable para el mercado interno. Afirma se reducirá el uso excesivo de combustibles fósiles.

10: 17 Habló de la ampliación de la producción en la refinería de Tula, Hidalgo, y de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Asegura que desde el inicio del periodo neoliberal no se había construido una nueva refinería en México.

10:15 El presidente señaló la nueva política energética en México para la producción de gasolinas. Dijo que la inversión pública destinada a las refinerías asciende a 33, 581 millones de pesos.

10:12 Inicia el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Destaca que la transformación de México está en marcha y que se han desterrado vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Señaló que se paró en seco la tendencia privatizadora.

10:11 Se llevan a cabo los honores al presidente de la República.

10:08 Se escucha el toque militar “Silencio”, en honor a las víctimas de covid. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, saluda a la bandera.

09:50 Inicia el tercer Informe de Gobierno de AMLO.

Con información de Noticieros Televisa.

RMT/AAE