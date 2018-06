Ataques eclipsan propuestas en tercer debate de candidatos a jefatura de gobierno de la CDMX

Se realizó el tercer debate entre candidatos al Gobierno de la Ciudad de México, con intercambios de acusaciones y señalamientos a los que se sumaron, por primera vez, Marco Rascón, del Partido Humanista, y Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Alejandra Barrales Magdaleno, candidata por la coalición Por la CDMX al Frente; Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia; Lorena Osornio Elizondo, candidata independiente; Marco Rascón Córdova, candidato del Partido Humanista; Mariana Boy Tamborrell, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Mikel Arriola Peñalosa, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Purificación Carpinteyro, candidata del Partido Nueva Alianza (PANAL), se reunieron para hablar de Gobierno y Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La dinámica era responder preguntas y posteriormente exponer sus propuestas y dar a conocer lo que harían en los primeros 100 días de su gobierno, en caso de ser los ganadores.

Los moderadores fueron los periodistas Elisa Alanís y Juan Manuel Jiménez.

Arranque con acusaciones

Mikel Arriola dijo que no “va a quitar los derechos de nadie”. Recordó los problemas de la ciudad y señaló que el “si el gobierno es el problema, la solución es cambiar al gobierno”.

Además, Arriola lanzó que Alfonso Suárez del Real, coordinador de la campaña de Sheinbaum, fue denunciado por una “víctima de trata, que lo denunció por haberla explotado. Ella secuestrada en 1990, a partir de esa fecha sus captores la obligaron a prostituirse con más de 20 clientes del día. Soledad Ramírez y Alejandra Gi, sus madrotas, según la denuncia, le entregaron 150 pesos diarios por niña a Suárez del Real, y eran más de 60 mujeres, por lo que él recibía más de 207 mil pesos mensuales”.

Sheinbaum dijo que en este caso “se investigue lo que se tenga que investigar”.

En el primer bloque, Purificación Carpinteyro eligió, en vez de responder su pregunta, señalar que presentó una denuncia contra el Instituto Nacional Electoral (INE) porque, “como garante de la democracia ha sido omiso y no ha exigido que los medios de comunicación den cobertura equitativa a los candidatos que aspiramos a gobernar la ciudad y esa falta de equidad se refleja en falta de la información que necesitas para votar”.

Lorena Osornio indicó que un problema de la CDMX es la Ley Federal del Trabajo, porque permite el outsourcing sin derechos, así que propuso “reformar esa ley y terminar la corrupción para no generar plazas aviadoras de gente que no trabaja, que es algo que provocan los partidos políticos”.

Marco Rascón propuso cambiar la Ley de Participación Ciudadana para que no se la apropien los partidos. Además, dijo, “convocaré a un gobierno de coalición” y prometió “terminar con la especulación galopante a través de la planeación estratégica”.

Alejandra Barrales lanzó una “enérgica condena a la política migratoria de Trump, que separa familias y lastima a los niños, porque no sirve un gobernante insensible que no levante la voz”. También convocó a la ciudadanía trabajar para tener los lineamientos secundarios a los que obliga la nueva constitución de la CDMX.

Claudia Sheinbaum afirmó que va a “recuperar la gobernabilidad, tomar en las manos la seguridad, por lo que encabezaré una reunión de seguridad muy temprano todos los días”. Acusó que en 2015 se compraron lámparas con sobreprecio; camiones que costaron 16.5% más; y dijo que en 2017 se desviaron tres mil millones de pesos del fondo de reconstrucción a la campaña de Alejandra Barrales.

Barrales respondió que “los que hoy están en Morena nos dijeron hace seis años que el gobernante que hoy critican (Miguel Ángel Mancera) iba a ser el mejor, igual que hoy quieren hacer creer que ella puede ser mejor gobernante. No dicen que tienen coraje y venganza porque no aceptó tapar corruptelas y no estuvo dispuesto a mantenerlos porque no aceptó quitarle diezmo a los trabajadores”

Mariana Boy, en tanto, afirmó que “no hay que descubrir el hilo negro para mejorar los servicios y entregarlos por igual a todos los capitalinos sin distinción”.

Seguridad y Servicio Público

En materia de seguridad, Arriola dijo que la Marina patrullaría las colonias peligrosas y señaló la necesidad de “recuperar la autoridad del Estado en la CDMX”. Mariana Boy dijo que hay colonia completamente abandonadas y que se requieren medidas conjuntas de tránsito y movilidad con el Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.

Mariana Boy prometió acabar con el amiguismo político y Purificación Carpinteyro propuso evitar que Amieva proponga “una terna para tener un fiscal carnal”.

Lorena Osornio recordó que tuvo que conseguir miles de firmas de apoyo, porque los partidos obstaculizan las candidaturas ciudadanas y propuso reducir trámites y quitar las trabas que poner los partidos.

Sheinbaum recordó que López Obrador compró vagones del Metro por seis mil millones de pesos y el segundo piso del periférico costó “cinco mil millones de pesos”, por lo que Purificación Carpinteyro la señaló: “los segundos pisos costaron 20 veces más que cinco mil millones de pesos, ¡no seas mentirosa, no te excedas al mentirle a la gente!”

Marco Rascón habló de sus propuestas y dijo que planea “incorporar propuestas realizadas por todos los candidatos. Yo los contrataría con mucho gusto”

Barrales reiteró la necesidad de “conformar el primer gobierno de coalición de la ciudad” y pidió evitar un retroceso, “no podemos permitir que la ciudad se vuelva regencia”.

Osornio subrayó la importancia de que participen los ciudadanos y Carpinteyro habló de la profesionalización del servicio público.

Sheinbaum destacó la necesidad de fortalecer la democracia y acusó, nuevamente, que el gobierno capitalino compra el voto para Barrales. La candidata del Frente acusó a Sheinbaum de estar “nerviosa, porque sabe que vamos a ganar; lo que haces es justificar tu derrota ante tu jefe, hay que respetar la inteligencia de la gente, no se vale que les digas que si votan por Morena son inteligentes, pero si eligen a otro es porque los manipulan”.

Claudia Sheinbaum respondió que esta elección es “entre corrupción y honestidad, es lo que está en juego. Estamos 30 puntos arriba en las encuestas, no es nerviosismo es cuestión de principios”.

Mariana Boy indicó que no podía “dejar de cuestionar a Mikel Arriola, porque le incumplió al país con el programa de vales de medicina cuando fue director del IMSS. Los ciudadanos padecen por el abasto”. Además, dijo “Mikel trata de confundir al electorado, el PRI y el Verde no tienen nada que ver en la CDMX; el verde va solo”. El candidato del PRI respondió: “qué bueno que no tenemos nada que ver, y baja tus apuntes, participa sin leer”.

Ante la gráfica de una encuesta que presentó Alejandra Barrales, según la cual la candidata del Frente está sólo tres puntos debajo de la candidata de Juntos Haremos Historia, Sheinbaum dijo que la encuesta es “de Pinocho y asociados” y propuso un gobierno honesto.

Movilidad

Mikel Arriola insistió en su propuesta de crear cien kilómetros de Metro y propuso cambiar el método de verificación vehicular, además de volverla gratuita.

Purificación Carpinteyro acusó que no se ha invertido en mejorar el Metro y acusó al gobierno de López Obrador de reducir a la mitad el gasto requerido.

Barrales propuso “terminar las arañas”.

Mikel Arriola dijo que, para abatir costos y diferencias de precios “en la ciudad tenemos que comprar todos juntos; no es posible que a unas delegaciones un camión les cueste 4 y a otras, 12 millones”. Además, prometió “revisar parquímetros y fotomultas”.

Transparencia y combate a la corrupción

Mariana Boy destacó que el problema de la corrupción no se resuelve “revelando escándalos para ver quién es el menos peor, sino aplicando la ley”.

Barrales reconoció que “la corrupción duele, hace daño y nos lleva a vivir en la inseguridad; la corrupción mata y no se resuelve con buenos ejemplos ni con actos de fe y esperanza, se resuevle con la ley en la mano”.

Osornio acusó que “los ciudadanos sabemos que cuando escuchamos gobierno es corrupción, necesitamos sanciones reales en contra de funcionarios con penas de 15 años de prisión”.

Sheinbaum dijo que es vergonzoso que esté pendiente “el sistema anticorrupción de la CDMX” y dijo que se debe “cambiar el actual sistema que aprobaron PRI, PAN y PRD, como botín político, para repartírselo entre compadres, amigos y familiares”. Afirmó que “se van a cumplir 50 años de las Olimpiadas pero también 50 años de la matanza de Tlatelolco, pero como priista se te olvida, Mikel”, a Marco Rascón le agradeció “por aceptar que AMLO será el próximo presidente y seré la próxima jefa de gobierno”.

Purificación Carpinteyro señaló a Claudia Sheinbaum porque “escondiste la información del segundo piso, ¡y hablas de transparencia, de falta de rendición de cuentas, no te burles de la ciudadanía!, ¡tienes sangre en las manos!”.

Sheinbaum respondió que la información del segundo piso está disponible en la red. Pero Marco Rascón le esperó que se volvió “como Delfina”. Dijo que “la fase superior del priismo corrompido es el lopezobradorismo, porque fue construido para dividir alternativas, el lopezobradorismo ha sido aliado contrainsurgente del neoliberalismo”

Barrales propuso “usar tecnología para combatir la corrupción, para que nunca se repita la Línea 12 del Metro o los segundos pisos. Es inevitable escuchar a Claudia y quedarse callado, porque ella habla como si no hubiera gobernado”.

Sheinbaum acusó a Barrales de que “donde has estado el sello es la corrupción” y Barrales le recordó la historia de Carlos Imaz, quien fue su marido, y de Bejarano, además, dijo “ahora está la senadora de las facturas (refiriéndose a Layda Sansores)”.

Purificación Carpinteyro acusó a los medios de ocultar la información de los candidatos de partidos pequeños en contubernio con los partidos grandes y con el INE.

Sheinbaum afirmó que ha propuesto un “gobierno innovador y abierto, hablamos de la utilización de nuevas tecnologías como parte del nuevo gobierno; migrar a un gobierno digital, no sólo para que se conozca la declaración de un funcionario, a qué se dedica y qué resuelve”.

Primeros 100 días de gobierno

Mikel Arriola dijo que hará lo que en 20 años no hicieron PRD y Morena y se comprometió a hacer operativos contra narcotienditas y crear la “Secretaría de la familia para recuperar valores”.

Para sus cien días de gobierno, Claudia Sheinbaum propuso “acabar con los abusos del actual gobierno, las fotomultas, las arañas, la privatización de del espacio público”.

Lorena Osornio propuso “meter a la cárcel a servidores públicos que desviaron recursos”

Marco Rascón se confesó comunista y dijo que construirá y gobernará para todos.

Purificaión Carpinteyro ofreció alimentos y servicios de salud para niños menores de 90 días y comité de ahorro para que un grupo de expertos verifique por dónde se escapa el dinero.

Mariana Boy ofreció “rescatar la ciudad de 20 años de impunidad, inseguridad y poca transparencia”.

Barrales ofreció justicia para todas las víctimas del 19 septiembre.

TFO/RMT