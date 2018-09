En terapia intensiva, uno de los jóvenes agredidos en riña de CU

Hay dos estudiantes heridos con arma blanca que permanecen en el hospital tras la riña en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Emilio Aguilar Sánchez, de la Prepa 6, herido en un glúteo y Joel Sebastián Meza García, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, quien este miércoles fue sometido a una operación muy delicada.

Joel Sebastián, estudiante de la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos fue sometido este miércoles a la segunda cirugía de riñón.

Por más de cinco horas permaneció en quirófano; médicos lograron salvar su riñón derecho, después de que fue agredido -junto con su novia Naomi- por porros, en la explanada de Rectoría, en Ciudad Universitaria (CU), el pasado lunes.

“Cuando su novia vio que venían los porros se espantó se quedó paralizada en el piso y mi hermano le pedía que por favor se echaran a correr. Avanzaron tarde, los porros los alcanzaron y les llegaron por la espalda, golpearon brutalmente a mi hermano, lo picaron en su riñón, lo picaron dos veces, tiene golpes, traumatismos en su cráneo, está muy grave. Su novia lo protegió, ella también está muy afectada. A ella la agarró un tipo, la agarró del cuello, le esguinzó su cuello, tiene fractura en la nariz, le cosieron la cabeza. No es justo que la misma UNAM no haya respondido por estos actos”, indicó Andrea García, hermana de Joel.

Joel, como lo llaman habitualmente, tiene 22 años y estudia quinto semestre. Él y su novia, no habían marchado de la Bombilla a Rectoría, solo se acercaron para escuchar el mitin.

“Los chicos estaban sentados escuchando el testimonio de la mamá cuando empiezan a escuchar petardos, bombas. Empezaron a subir y a acercarse un grupo de 50, 80 porros de entre 18 y 40 años con jersey de americano”, apuntó Andrea García, hermana de Joel.

“Amoroso, combativo. Es la persona más linda, generoso, todos los que conocen a Joel saben que es la persona más linda, que está al pendiente de la gente de verdad se preocupa por todos sus amigos saben el alma caritativa que es mi hermano. Es un estudiante más crítico y que apoya los movimientos de los estudiantes”, compartió Valeria Meza, hermana de Joel.

Familiares piden justicia tanto a las autoridades universitarias como judiciales.

“Sabemos que autoridades de la propia universidad suelen mandar estos grupos de choque a otras escuelas para desprestigiar a autoridades de esas escuelas y no les preocupa llevarse a los estudiantes. Son riñas políticas que no tienen nada que ver con lo educativo. Una de las cosas que se les brinda a estos porros es inmunidad, ni siquiera se preocupan en taparse la cara, es más hasta en sus perfiles de redes sociales ellos expresan que son porros. No es solamente que expulsen a los estudiantes, esa gente tiene que ir a la cárcel por lo menos, mi hermano sufrió intento de homicidio”, dijo Valeria Meza, hermana de Joel.

Joel deberá permanecer 48 horas en terapia intensiva para que los médicos del IMSS, determinen la reacción de su riñón al tratamiento.

Su novia, Naomi, sigue hospitalizada.

Con información de Elizabeth Mavil.

LLH