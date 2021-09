Terapeuta queda en shock al descubrir que su paciente y su familia murieron en inundaciones de NY

Las inundaciones súbitas que azotaron Nueva York por los remanentes de Ida no sólo dejaron impactantes imágenes, también desgarradoras historias, como la de esta terapeuta que relató la muerte de un niño, su paciente, y su familia.

Acudió a la casa del niño a darle terapia cuando descubrió que su paciente era una de las víctimas mortales de Ida.

“Y lo único que puedo decir, ¡que me siento…!, ¡no se imagina! Yo venía como cada día a darle sesión, ¡..y yo no me esperaba esto!”, dijo la terapista del niño ahogado.