TEPJF rechaza sancionar a Morena por spot contra Rosario Robles

0La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el asunto promovido por Rosario Robles Berlanga contra Morena, con motivo de la difusión del spot “Tumor” que difundió ese partido en televisión y redes sociales.

Rosario Robles denunció que ese spot contenía expresiones que constituían violencia política en razón de género, discriminación y calumnia en su contra.

En la sesión, que se realizó de manera virtual, por mayoría de votos, se rechazó el proyecto de la magistrada Gabriela Villafuerte, quien propuso sancionar a Morena con una multa equivalente a 521 mil 280 pesos y que, como medida de reparación integral, Morena ofreciera una disculpa pública.

Sin embargo, se determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas.

“Considero que el promocional no constituye violencia política o por razón de género, toda vez que no contiene una crítica para la denunciante o alguna otra mujer por su condición de mujer. Tampoco se advierte que el contenido del material denunciado tenga por objeto ni resultado menoscabar o anular los derechos políticos electorales de Rosario Robles, a diferencia de lo que sostiene la propuesta, se considera que no se vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que se trata únicamente de una crítica generalizada y severa que realiza una fuerza política”.

“La promovente carece de legitimación activa para acudir ante esta instancia a plantear una denuncia que pudiéramos analizar nosotros. Se resuelve: primero, son inexistentes las infracciones atribuidas a Morena, segundo, se exhorta a Morena para que haga un uso adecuado de lenguaje incluyente y no sexista”, dijo Rubén Jesús Lara, Magistrado presidente Sala Especializada TEPJF.