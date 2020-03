TEPJF ratifica a John Ackerman en Comité Técnico de Evaluación del INE

John Ackerman cumple con los requisitos legales para formar parte del Comité Técnico de Evaluación para la elección de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ya que no se acreditó que sea militante, ni directivo del Instituto de Formación Política del Morena, resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La manifestación y libre expresión respecto a una ideología política, notoria, quizá pública no está prohibida en la constitución ni restringida en la convocatoria. Aquí solo estamos determinando si es o no dirigente de Morena y la respuesta clara, contundente y evidente, es que no lo es, de acuerdo al expediente”, señaló Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del TEPJF.

El proyecto presentado por el magistrado presidente y avalado por cinco de siete integrantes del Pleno sostuvo que, en el reciente nombramiento de los miembros del Instituto de Formación Política del Morena, no aparece Ackerman y que, tiempo atrás, en julio de 2019, cuando fue designado para participar en el Instituto sólo tenía carácter académico y no de directivo del partido.

“El simple hecho de que el partido político haya ofrecido y designado en un cargo a este ciudadano, pues no pasa, en mi opinión el estándar de la doctrina de las apariencias. Esto para mí significa que la imparcialidad que puede tener no supera la prueba de una duda razonable, es decir, no alcanza el estándar de ser y parecer imparcial, por ello no garantiza la exigencia constitucional de que se conforme este comité técnico de evaluación del INE para garantizar o como válvula de garantía de los principios rectores de la función electoral que deberán atender los aspirantes que son seleccionados”, indicó Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del TEPJF.

“Aquí sí aplica el dicho de las apariencias engañan, en el ámbito electoral siempre que tratamos de robustecer este concepto de la imparcialidad, la verdad es que acaba siendo de muy dudosa prueba determinar qué tan imparcial son, inclusive, yo diría los que estamos aquí sentados sí, eh. ¿No hemos tenido jefes de alguna militancia política, no hemos tenido amigos de un partido político, y entonces por eso somos parciales? por haber tenido contacto con alguien que no viene del Olimpo de la neutralidad pura”, refirió José Luis Vargas Valdez, magistrado del TEPJF.

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fueron los partidos que acudieron a la autoridad electoral para impugnar el nombramiento del académico ya que consideraron que incumplía con el requisito de no haber sido dirigente partidista en por lo menos los últimos cuatro años anteriores a la designación.

Con información de Jessica Murillo.

