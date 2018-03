El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pide a partidos y candidatos hacer uso mesurado y responsable de pautas, así lo señaló el magistrado José Luis Vargas en entrevista para Despierta con Loret. Este exhorto sigue al fallo del TEPJF en el que condenó la manipulación de materiales periodísticos por parte de partidos políticos para elaborar promocionales de radio y televisión.

La Sala Superior del TEPJF determinó que “se utilizan en forma editada y descontextualizada diversos fragmentos de los programas noticiosos de dos periodistas, para reforzar la idea de la existencia de ataques y de que la información no era cierta. Con lo anterior se buscó desacreditar ante la ciudadanía la labor periodística de El Universal y de quien realizó la nota correspondiente, al pretender dar la idea de que lo publicado no es producto de un ejercicio periodístico genuino”.

El magistrado José Luis Vargas dijo, en Despierta con Loret, que estos promocionales “transgreden la finalidad de las pautas a las que tienen derecho los partidos políticos” ya que no tienen una finalidad electoral ni política, no están relacionados con su plataforma o su ideología ni atienden cuestiones de interés general para la ciudadanía; dijo que responden a intereses personales.

El contenido de ese spot tiene que ver con una demanda de tipo civil que emitió un juez federal, tiene que ver con el derecho de réplica y eso es una cuestión que sólo atañe a la persona que recibió esa sentencia, que es el señor Ricardo Anaya”.

Vargas Valdéz reiteró que el Partido Acción Nacional (PAN) no tenía derecho para emitir o usar pautas federales con esa finalidad. Señaló que el TEPJF busca proteger, a través de esta sentencia, “que no haya efecto inhibidor hacia los medios de comunicación porque los medios de comunicación no tendrían la posibilidad de contratar un espacio, en este caso el periódico ‘El Universal’, similar, porque es una violación al artículo 41 (de la) Constitución poder contratar tiempos en radio y televisión para una defensa a ese mensaje”.

La labor periodística debe tener una protección reforzada prevista en la Constitución, en el derecho a informar, y en el derecho a expresarse de los medios de comunicación, y eso fue lo que tratamos nosotros de hacer prevalecer”, dijo el magistrado.

Sobre el uso indebido de las imágenes de dos periodistas, José Luis Vargas respondió que el TEPJF no entró a ese análisis porque los afectados, Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker, no comparecieron ante el Tribunal Electoral y no tenían elementos para escuchar sus argumentos, por eso atendieron la afectación a los medios en general.

En materia de protección de medios de comunicación existe un concepto anglosajón que es el ‘chilling effect’, que es el efecto inhibidor hacia los medios de comunicación y que en toda democracia se tiene que cuidar muchísimo para efectos de que cada quien pueda ejercer su labor, y pues en este caso la labor periodística”.

Sobre si este fallo del TEPJF contra el PAN sienta algún precedente para este periodo de campañas, el magistrado José Luis Vargas respondió que sí y señaló que “la ciudadanía trae una cierta molestia con el abuso de esos tiempos del Estado y yo creo que tiene que haber una enorme responsabilidad por parte de los medios y de las autoridades en el uso (de los tiempos), que cumpla con su finalidad constitucional”.

El magistrado agregó que la finalidad es promover al partido y a sus candidatos, pero no para fines personales, porque ahora se vio un tema de derecho de réplica, pero mañana podría ser otro tema personal “que a la ciudadanía francamente no le debe interesar o no le interesa, entonces creo que tiene que haber un uso responsable y mesurado de pautas, de tal manera que la ciudadanía reciba la información que es de interés público, estrictamente”.

Respecto a las denuncias que presentarían los aspirantes a una candidatura presidencial independiente por el fallo del INE sobre apoyos ciudadanos simulados, el magistrado José Luis Vargas explicó que a partir de lo que determine el INE este jueves, los aspirantes contarán con 4 días para presentar su demanda y las pruebas que acrediten su dicho.

Con información de Despierta con Loret

MLV