TEPJF ordena a Gerardo Fernández Noroña disculparse con diputada por violencia de género

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, ofrecer una disculpa pública a la diputada panista Adriana Dávila, por ejercer en contra de ella manifestaciones que constituyen violencia política en razón de género.

Si el diputado Fernández Noroña no lo hiciera, se le impondrán medidas de apremio como su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El 4 de octubre de 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso del Estado de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila, constituyeron violencia política en razón de género en su contra.

Primero, los consejeros de INE le dieron la razón a la quejosa y ahora lo confirmó con su sentencia la Sala Superior del TEPJF.

El Magistrado presidente aseguró que la violencia política de género es un cáncer.

“Con todas sus letras, es un cáncer que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro sistema político, y la forma de erradicarla tiene que ser radical y contundente”, dijo José Luis Vargas, presidente del TEPJF.

“La violencia política de género no tiene cabida dentro del debate político, es decir, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y no puede darse cabida a expresiones que puedan constituir violencia de género”, dijo Felipe de la Mata, magistrado del TEPJF.

“Quienes ocupan un cargo legislativo deben dar el ejemplo de cómo conducirse en actos públicos frente a mujeres y personas en situación de discriminación puesto que deben constituirse como referentes morales para la ciudadanía, las expresiones emitidas por el sujeto denunciado no fueron formuladas en el contexto parlamentario”, explicó Janine Otalora Malassis, magistrada del TEPJF.