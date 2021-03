TEPJF exonera a AMLO por hablar sobre alianza PRI-PAN-PRD en mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador no incurrió en promoción personalizada, vulneración al principio de imparcialidad ni uso indebido de recursos, durante su mensaje en la conferencia matutina del 23 de diciembre de 2020, así lo determinaron por mayoría de votos, los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Me parece que cuando el presidente realizó las manifestaciones que hizo en las cuales formuló una serie de comentarios dirigidos a los partidos, que entonces tenían esa intención, de formar la alianza, no existía esta como tal, considero que las declaraciones hechas en esta mañanera siguen teniendo esta lógica de generalidad, no están dirigidas a un factor político específico, me parece que las expresiones del presidente siguen gozando de esta posibilidad de calificarse como manifestaciones generales, las expresiones tienen una presunción de validez y no ha lugar de calificar como infracciones los dichos del Ejecutivo Federal”, indicó Rubén Jesús Lara Patrón, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada Tribunal Electoral.