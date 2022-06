TEPJF determina que Gabriel Quadri sí cometió violencia política de género contra diputada trans

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por mayoría que el diputado panista Gabriel Quadri sí cometió violencia política de género en contra de la diputada de Morena, Salma Luevano, y la comunidad trans en diversos comentarios, a través de su cuenta de Twitter, y ordenó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política.

Te recomendamos: Con beso y abrazo, Gabriel Quadri y diputada trans se reconcilian

Tuits como el del 3 de febrero, en el que señaló que:

“El Trans-fascismo de Morena y la ideología Trans toma la Cámara de Diputados, reprime la libertad de expresión, intolerante, pretende avasallar a quienes opinan diferente, no dialoga, no argumenta (no tiene capacidad ni la inclinación para ello). Van contra las mujeres…”.