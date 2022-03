TEPJF confirma candidatura de Salomón Jara a la gubernatura de Oaxaca

Por mayoría, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la candidatura de Salomón Jara a la gubernatura de Oaxaca por parte de Morena.

La senadora Susana Harp presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral contra la decisión de la dirigencia de Morena que seleccionó a Salomón Jara como candidato único del partido.

Los magistrados desestimaron las pretensiones de la aspirante Susana Harp y rechazaron un proyecto que obligaría a Morena a postular una mujer como candidata para la gubernatura de Oaxaca.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien presentó el proyecto para confirmar la candidatura de Salomón Jara, destacó que la senadora Susana Harp no impugnó el acuerdo del INE de septiembre de 2021, que es la base que exhorta a los partidos políticos a proponer tres candidaturas de mujeres y tres de hombres.

Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del TEPJF, comentó: “En este asunto no son materia de impugnación dos aspectos relevantes: las reglas emitidas en la convocatoria de Morena para la candidatura al gobierno de Oaxaca, ni los lineamientos del INE en materia de paridad, ello porque la actora no impugnó estos en el momento oportuno y en Consecuencia no había controversia normativa sobre falta de acciones afirmativas en materia de paridad sustantiva, es hasta ahora cuando la actora, cuando no tiene el registro como precandidata, que plantea su inconformidad ante estas diversas instancias”.

Agregó que en las encuestas resultó que Salomón Jara era mayormente conocido por la ciudadanía oaxaqueña y que, incluso, fue el mejor evaluado.

Reyes Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal, dijo que el procedimiento especial sancionador es la vía idónea para que se investiguen los agravios que plantea la senadora Harp relacionados con la denuncia de violencia política por razón de género.

Respaldó la propuesta que se hizo en el proyecto para que los partidos políticos garanticen con reglas propias la postulación de candidatos en términos de competitividad y paridad sustantiva.

“Hay una ausencia de mecanismos y reglas legislativas que garanticen la paridad sustantiva en la postulación de candidatos mujeres a las gubernaturas y por eso es necesario vincular a los partidos para que así lo garanticen”, comentó Reyes Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral.

La elección para la gubernatura en Oaxaca se realizará el próximo 5 de junio.

En la sesión, la sala Superior confirmó la inaplicabilidad del Decreto de interpretación auténtica de “propaganda gubernamental” en el caso impugnado y revocó las medidas de no repetición impuestas.

Por mayoría de votos, se determinó revocar las órdenes de la Sala Especializada al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine la gravedad de las infracciones e imponga una sanción en un plazo específico, sino que sólo subsiste una vista a ese órgano, además de revocar las medidas de no repetición a cargo de los funcionarios de la Presidencia de la República.

Asimismo, se confirmaron las infracciones sancionadas.

La controversia surgió tras la queja que presentó el Partido de la Revolución Democrática el 6 de diciembre de 2021 contra el presidente de la República, por la celebración y difusión del evento denominado “Tres años de gobierno”.

Lo anterior, por considerar que el evento constituyó difusión de propaganda en periodo prohibido, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, con lo que se influyó indebidamente en los procesos electorales locales y de revocación de mandato.

Con información de Juan Sebastián Solís

LSH