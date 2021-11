Tenista Peng Shuai reaparece en torneo; sigue preocupación por su seguridad

La estrella del tenis chino Peng Shuai, cuyo paradero ha sido motivo de preocupación internacional durante semanas, asistió a un torneo de tenis en Pekín el domingo, según fotos oficiales publicadas por el torneo organizado por China Open.

Peng se puede ver entre los invitados a las Finales Fila Kids Junior Tennis Challenger, vestida con una chaqueta azul oscuro y pantalones blancos, según las imágenes publicadas en la página oficial de WeChat del evento.

La ex número uno del mundo de dobles no había sido vista ni escuchada públicamente desde que dijo en las redes sociales chinas el 2 de noviembre que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli la había obligado a tener relaciones sexuales y luego tuvieron una relación consensuada intermitente.

Ni Zhang ni el gobierno chino han comentado sobre su acusación.

La publicación de Peng en las redes sociales se eliminó rápidamente y el tema se bloqueó de la discusión en la Internet fuertemente censurada de China.

Los organismos mundiales del tenis han expresado su preocupación, con la Asociación de Tenis Femenino (WTA) amenazando con retirar los torneos de China. Estados Unidos y Gran Bretaña han pedido pruebas del paradero y la seguridad de Peng.

Las fotografías y las imágenes de video de Peng que aparecieron el domingo siguen siendo “insuficientes” y no abordan las preocupaciones de la WTA, dijo a Reuters un portavoz del grupo por correo electrónico.

Las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Pekín no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters de comentarios sobre su reaparición.

El tema de la seguridad y el paradero de Peng ha surgido mientras China se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín en febrero, en medio de los llamados de grupos de derechos globales y otros para un boicot sobre su historial de derechos humanos.

