‘Tengo otros datos’: AMLO niega reducción de presupesto al campo

El Consejo Nacional Agropecuario expresó al presidente Andrés Manuel López Obrador que lamentan la reducción del 27 por ciento del presupuesto al sector, mismo que afectará algunos programas fundamentales para el campo.

Ante esta situación, el presidente les respondió.

En lo del presupuesto tengo ‘otros datos’ , es que ahí no se suma, seguramente, porqué siempre la inversión al campo se vincula con la Secretaría de Agricultura , ese sector Agropecuario-Pesquero , pero ahora como parte de los cambios la Secretaría de Bienestar se ocupa también de impulsar la actividad productiva en el campo y es probable que no esté incluido el programa Sembrado Vida , que solo este programa este año son 26 mil millones de pesos”, dijo.

En la clausura de su trigésimo sexto Congreso del Consejo Nacional Agropecuario, el dirigente de este organismo que agrupa a más de siete millones de productores del campo, le pidió al presidente su intervención ante posibles acciones de Estados Unidos que contravendrían lo pactado en el T-MEC.

Le pedimos, respetuosamente, que en caso de que nuestro vecino del norte decida tomar acciones, México, con base en sus facultades del T-MEC, a su mecanismo, así como a la OMC ejercerá una respuesta firme y contundente, y en caso de vernos afectados sabemos que contamos con todo su apoyo y esto no lo podemos permitir señor presidente”, mencionó Bosco de la Vega, dirigente del Consejo Nacional Agropecuario.

No olviden que se viven tiempos electorales en Estados Unidos, tengamos paciencia, se logró que no se actúe de manera unilateral, es decir que no se puedan cerrar los mercados nada más porque lo decide un gobierno, se logró algo importante, cuando surja una controversia podrán participar panelistas de los tres países y hay tiempos y hay métodos y hay procedimientos para eso y también como tú lo mencionaste, en el caso de que se cometa una injusticia, que se actúe de manera arbitraria el Gobierno de México va a apoyar a los productores nacionales”, respondió el mandatario.