Tengo absoluta confianza en mis secretarios de Defensa y Marina: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que tiene absoluta confianza en los actuales secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y Marina (Semar), José Rafael Ojeda.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, López Obrador destacó que él mismo eligió a los actuales titulares de Sedena y Semar, a quienes calificó de incorruptibles.

“En el caso particular del General Luis Cresencio Sandoval González, lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no surge su nombramiento de los que se proponían, en ese entonces, por parte de la Secretaría de la Defensa.

Es decir, no fue propuesto por el General Sandoval, por el entonces secretario de la Defensa, y se puede decir que no le correspondía al secretario de la Defensa proponer, pero yo les pedí, tanto al secretario de Marina como al secretario de la Defensa, de entonces, que me presentaran opciones, que me propusieran ternas y en ninguno de los casos ni en Marina ni en Defensa tomé en consideración esas propuestas”, señaló el presidente mexicano.