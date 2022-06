“Tenemos que pagar multas exageradamente altas”, dicen agentes con patrullas en corralones de CDMX

Patrullas de la Policía de Investigación han pasado semanas en corralones de la Ciudad de México, debido a la gran cantidad de infracciones que tienen y que ahora los propios policías deben pagarlas.

Según informes de agentes de esa corporación, en este corralón del Centro de la capital permaneció una patrulla de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc dos, durante casi dos meses, luego de que una grúa la llevó por estar mal estacionada.

En este reporte interno se puede observar que la patrulla K30AAF, modelo 2015, debe 240 mil 60 pesos, por 90 infracciones que arrastra desde el año 2016.

La mayoría de las infracciones son por: circular en contraflujo, no respetar los límites de velocidad y estacionarse en lugar prohibido.

En total las 10 patrullas de la coordinación Territorial Cuauhtémoc dos tienen adeudos por más de 461 mil pesos.

Hugo, un agente asignado a la alcaldía Álvaro Obregón, explica la situación.

“La policía de Tránsito no nos respeta como si fuéramos policía, nuestras unidades han sido remolcadas al corralón y no nos dejan sacarla si no pagamos multas… Lo veo más duro más pesado poder liberar una patrulla que se la lleven al corralón… Tenemos que pagar multas exageradamente altas”, relató Hugo, policía de investigación.