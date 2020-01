Temporada invernal, un contraste de temperaturas en el país

Una fuerte lluvia acompañada de granizo afectó la zona Centro del estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil estatal, en los municipios de Tlaxco, Apizaco, Atlangatepec y Calpulalpan cayeron 25 litros de agua por metro cuadrado.

En minutos, el agua subió hasta 15 centímetros de altura en algunas calles y avenidas.

Estaba haciendo mi comida, vi que las láminas se movían muy fuerte, como si estuviera temblando, y que me salgo, ahorita que quité mi comida y dejé mi lumbre en el bracero, que me salgo porque pensé que se me iba a caer”, relató Rosa Santos, habitante.