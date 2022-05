Temporada de huracanes en el Atlántico podría ser 50% más activa que en 2021

Este 2022 “Karl” podría volver a ser un huracán. Este nombre es uno de los 21 fenómenos hidrometeorológicos que podrían formase en el Atlántico, durante la temporada de tormentas tropicales y huracanes que inicia el 1 de junio.

Se pronostica será una temporada 50% más activa que la del año pasado.

“Alex”, “Bonnie”, “Colin”, “Danielle”, “Earl”, “Fiona”, “Gaston”, “Hermine”, “Ian”, “Julia”, “Karl”, “Lisa”, “Martin” y “Nicole”, son los nombres que podrían llevar.

Se pronostica que septiembre será el mes más activo. Para el sector pesquero, una complicación más.

“Si vienen los ciclones ya próximamente ya a principios de julio, de junio perdón, temporada que no nos deja trabajar y luego tenemos que sacar las embarcaciones que se empiezan a dañar con los arrastres”, indicó Joel Hernández Mejía, pescador.

Para los pescadores costeros de la región de Veracruz, como don Joel Hernández, las recientes fechas no han sido nada favorables en la captura.

El precio del pescado de esta especie se los pagaba en 140 el kilo, ahora se los pagan entre 45 y 60 pesos. En el mercado también el precio es menor, porque llega pescado de otras regiones del país.

La captura de pulpo también es casi nula.

“No sé a qué se deberá, pero no hay pulpos. No sé a qué se deba, la naturaleza es así, es impredecible, a veces hay en abundancia, a veces como ahorita no hay nada”, señaló Ismal Río, pescador