Se registran temperaturas congelantes por frente frío 33 en Chihuahua

Se registran temperaturas de hasta ocho grados bajo cero en algunos municipios del estado de Chihuahua, los efectos del frente frío 33 mantiene al estado con temperaturas congelantes.

Este sábado, se reportan temperaturas congelantes en 34 de los 67 municipios y las más bajas se registraron en El Vergel con -8, Temosachi menos 6, Guachochi -4 y Basaseachi menos 3.

En Ciudad Juárez, los ciudadanos deben salir a realizar sus actividades diarias aun con el intenso frío, como José Luis, que vende jugos en la vía pública.

“Hay personas que comentan, que, si no tiene uno frío, pues sí, pero es el trabajo de uno, pues piensan que no tiene uno frio, pero pues claro que tiene frio uno, pero es el trabajo de uno, no le queda otra”, dijo José Luis Ibarra, comerciante.