Temor a deportación reduce voto de mexicanos en EU: INE

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade González, explicó en entrevista para FOROtv que el miedo a la deportación fue un factor que redujo la intención de votos de los mexicanos que están en Estados Unidos.

“Las políticas agresivas en contra de los mexicanos no ayudaron mucho a que los mexicanos se animaran a dar sus domicilios al INE, el miedo de dar el dato del domicilio influyó a que no votaran todos los mexicanos en Estados Unidos”, destacó el consejero del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade González.

Enrique Andrade González, que es presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, dijo que el INE prácticamente ha entregado medio millón de credenciales a los mexicanos en Estados Unidos, además de ser un documento que “les sirve para identificarse allá”.

“De acuerdo al funcionario los votos de mexicanos en el extranjero son de Croacia, África, Asia y principalmente los sufragios recibidos provienen 80% de Estados Unidos”, dijo el consejero del INE, Enrique Andrade González.

CASILLAS ESPECIALES

El consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif, realizó un balance electoral sobre los comicios de este 1 de julio al que se refirió como “una jornada con mucha participación ciudadana en que se ven largas colas no solamente de las casillas especiales sino también en las casillas ordinarias”.

Benito Nacif aseguró que el número de casillas especiales varía de un distrito a otro.

“Es una decisión que toman los consejos distritales del INE, la ley permite la instalación de hasta 10 casillas, pero en general hay problemas para instalar casillas especiales particularmente en las zonas urbanas por el trabajo que cuesta reclutar a los candidatos que hacen el papel de funcionarios de casillas. En la Ciudad de México existen 29 para una ciudad tan grande y hay que recordar a la gente que en estas casillas hay un número limitado de boletas”, aseguró el consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif.

Al final, Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral, explicó que “la gente siente una frustración al no poder alcanzar una de las boletas en las casillas especiales, pero, el sistema que regula la instalación de casillas especiales no permite más de 750 boletas y una vez que se agotan no se puede hacer nada más”, señaló.

