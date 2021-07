Temor a no alcanzar vacuna provoca largas filas en Mexicali

Este viernes se reanudó la vacunación contra COVID-19 en Mexicali, Baja California, para quienes recibieron la primera dosis de Pfizer. Esto generó muchísima expectativa entre los ciudadanos, que incluso desde las primeras horas del jueves comenzaron a formarse en sus automóviles. El motivo es que aún hay desconfianza y temor por saber si toda la población faltante alcanzará a ser inmunizada.

Poco después de las 8 horas con 40 minutos de este viernes se permitió el ingreso al punto de vacunación en Plaza la Cachanilla, a pesar de que habían señalado que sería a las 8 horas de este viernes. La falta de claridad en el ingreso, generó molestias entre las personas, por lo que agentes de la policía municipal arribaron al lugar.

Inicialmente solo accesaron los mexicalenses con alguna discapacidad , el caos de nueva cuenta se hizo presente, largas filas se registraron, más personas continuaban sumándose además de que ciudadanos por la desesperación buscaban una respuesta de autoridades. Fue hasta las 9 horas cuando comenzó la aplicación.

“Llegamos a las 15 para las 3 de la mañana un poco de calor la humedad, al principio había un poco de desorden pero los policías trajeron orden, nos calmamos, está fluyendo bien la fila, la vacuna no me dolió y no siento nada y todo bien”, Conchita Vivar, habitante de Mexicali, BC.