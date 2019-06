Tema de aranceles fue crisis transitoria, dice AMLO en Chihuahua

En Ojinaga, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador reflexionó sobre la reciente negociación con el gobierno de Estados Unidos que evitó que se impusieran aranceles a las mercancías mexicanas.

Fue una crisis, así lo sostengo, pasajera, transitoria, no caímos en la trampa de la confrontación, no nos conviene el pleito, no nos conviene la confrontación, lo cortés no quita lo valiente, miren si fuésemos tal vez ciudadanos que estuviésemos en la escuela como era antes, ¿que decíamos en la escuela si nos ofendían, si nos peleábamos?: A la salida nos vemos. ¿Se acuerdan?, pero resulta que ya no estamos en la escuela, estamos gobernando un país y no se puede así atender un asunto tan delicado”, dijo López Obrador.