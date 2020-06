Televisa San Ángel reinicia grabaciones

Los señores Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes Ejecutivos de Televisa, encabezaron este martes el reinicio de grabaciones en “La fábrica de sueños” en San Ángel.

Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia llegaron, sin previo aviso, al foro del Programa Hoy, en Televisa San Ángel.

“Y también para agradecer a quienes, a pesar de la pandemia por Covid-19, no han dejado de trabajar en la empresa”, agregó.

“Algo que hoy nos toca a Alfonso y a mí, a nombre de Emilio Azcárraga, venirles a decir, ¡gracias! Televisa no para, no ha parado y no parará porque Televisa tiene un compromiso con el país, tiene un compromiso con la gente y nada más darles las gracias”, afirmó Bernardo Gómez.