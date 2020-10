Tecnoestrés afecta a miles de mexicanos que hacen home office por la pandemia de coronavirus

A raíz de la pandemia de COVID-19, muchas personas están trabajando desde sus casas y esto les ha provocado a algunos, y no son pocos, tecnoestrés, un padecimiento psicológico asociado al uso constante de computadoras y otras pantalla.

“Hay que llamar, hay que mandar correos; si eso me causaba estrés ahora me causa estrés el estar esperando una respuesta que a veces no siempre es inmediata”, dijo Vania Espinosa, quien padece tecnoestrés.

A las siete de la mañana, Vania ya está contestando correos. Son las 9 de la noche y sigue enviando respuestas o atendiendo el chat de la oficina, que minuto a minuto acumula mensajes. Dedicada a la capacitación de personal, trabaja desde casa desde que inició la pandemia por COVID-19.

“Hubo un momento de la pandemia en que tuve como 32 chats abiertos, aparte tenía llamadas, correos, entonces era de ¡ayyy! ¿a que le doy prioridad?”, recordó Vania Espinosa.

Tiene que estar pendiente de la computadora o el teléfono; no debe permitir que se acumulen correos, porque entonces, en su oficina, pensarán que no esta atenta.

“El hecho de que me dicen: oye te veo en línea, pero no me contestas y les digo ‘espérate no es que no te quiera contestar o te quiera dejar en visto”, comentó Vania Espinosa, empleada con tecnoestrés.

Dice que subió de peso y tiene dolores en la espalda y en su cabeza hay una presión que ya ha tenido consecuencias.

“He notado el hecho de la caída del cabello; principio de la pandemia; estaba pensando en pendientes”, comentó Vania Espinosa, empleada que padece tecnoestrés.

“Muchos millones de trabajadores que no estaban habituados y que no tenían esta práctica previa lo tuvieron que hacer. Ya que es como una bola de nieve que ha traído todos estos meses de contingencia”, dijo Erika Villavicencio, de la facultad de Psicología de la UNAM.

Según especialistas, la única solución es desconectarse totalmente de la computadora y el teléfono, incluyendo sábados y domingos. Por lo pronto, Vania ha decidido pedir ayuda a un especialista para poder manejar el tecnoestrés que padece.

