Te decimos cómo bloquear tu celular si te lo roban

Cada día en Ciudad de México se roban en promedio mil 900 celulares.

En los asaltos dentro del transporte público, a los transeúntes lo que les piden los ladrones son carteras y celulares, pero pocas personas denuncian y la mayoría no los bloquea porque no sabe cómo.

El gobierno de Ciudad de México presentó la iniciativa “Bloquea tu Cel”, para simplificar el proceso de bloqueo de los equipos en caso de robo mediante el número IMEI, que corresponde a cada aparato celular, es decir, al objeto no a la línea.

El código IMEI puede obtenerse marcando *#06#. En la pantalla aparece el código de 15 dígitos. El IMEI también está en la caja de los teléfonos o en la factura de compra.

El IMEI sirve únicamente para bloquear el aparato.

No da acceso al sistema operativo, no da acceso a la información que hay ahí, si yo me sé tu IMEI, no puedo hacer nada más que bloquear el teléfono”, explicó Jorge Pérez, de Contacto Ciudadano Locatel.

En el número 56581111, Locatel abrió un servicio, en el que participan las compañías de telefonía y el consejo ciudadano para el resguardo del código IMEI y para simplificar el proceso de bloqueo de los equipos en caso de robo o extravío.

Llamas, te preguntamos si guardaste tu teléfono IMEI con nosotros, nos respondes que sí, con eso ya podemos conectarte con el operador móvil y bloquear el teléfono”, detalló Jorge Pérez, de Contacto Ciudadano Locatel.

Durante el primer día que Locatel abrió este servicio, 100 personas registraron el IMEI de su celular.

Este delito es muy peculiar porque no solo es el artículo más robado, es el artículo que sintetiza la posibilidad de que otros delitos como fraude, secuestro o extorsión digital ocurran, además de que el celular es el depositariode muchísima información”, señaló.

Al bloquear el aparato este ya no puede ser utilizado con ningún servicio de telefonía.

“Este delito no se denuncia ante el Ministerio Público, como no se denuncia, no se puede solicitar a las compañías telefónicas que se bloqueen estos dispositivos y estos dispositivos entran a la venta o al mercado ilícito”, agregó Jorge Pérez, de Contacto Ciudadano Locatel.

En la página bloqueatucel se puede verificar si el celular que desea comprar tiene reporte de robado.

En la Gaceta Oficial de Ciudad de México se publicó la prohibición de la venta de celulares en bazares o tianguis.

Si los tianguistas permiten que algunos de ellos vendan celulares robados están en situación de perder su registro y desparecer como tianguis y eso es muy importante”, enfatizó Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de CDMX.

Con información de En Punto

