Té de ajenjo, ¿tratamiento alterno contra COVID en la CDMX?

En los kits médicos que entregan a quienes dan positivo a COVID-19 en los quioscos del gobierno de la Ciudad de México se incluyen recetas de medicamentos, pero también tés medicinales, esto como parte de un protocolo de salud alterno para el tratamiento de la enfermedad. Es una iniciativa polémica. La gente lo recibe con agradecimiento, pero los médicos lo critican por no existir pruebas científicas de su eficacia.

La semana pasada, Mario Salazar llegó a su casa con una molestia en la garganta, pensó que era una infección por la temporada, pero resultó ser COVID-19, según la prueba que se realizó este fin de semana.

“ Me voy a resguardar 15 días, de hecho mi esposa salió positiva también ayer , yo me vine a hacer la prueba hoy y mi hijo porque todos estamos viviendo en la misma casa”, dijo Mario Salazar, paciente con COVID-19.

Como parte del tratamiento que deberá seguir, a Mario se le entregó en este macrokiosco, que se localiza en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, un kit con medicamentos y una bolsa con té de ajenjo.

“No me dijo cómo tomarlo, nada más me dijo que es una nueva alternativa que con esto tomándolo ya ayuda. No, no cura, nada más es una ayuda”, dijo Mario.

Lo mismo sucedió con otros pacientes.

“ Me lo recomendaban mucho y me lo proporcionaron de forma gratuita, lo cual les agradezco mucho”, refirió María Dolores Ávila.

La Secretaría de Salud del Gobierno capitalino difundió una tarjeta informativa con los supuestos beneficios de la planta Artemisia Annua, conocida como Ajenjo Dulce. Se explica que, tiene propiedades antivirales contra enfermedades como la malaria, hepatitis b, hepatitis c y el herpes y destaca un estudio realizado en 2005 en China, que mostró que la Artemisia Annua tuvo actividad antiviral contra el SARS-COV2, que produjo el brote del SARS en el 2002 y 2003.

“Hay una cierta urgencia por disponer de sustancias contra el SARS coronavirus número 2, inclusive sustancias naturales como el té de ajenjo, todo se vale en medicina estudiar, pero eso no quiere decir que lo que se ha visto in vitro o en simulaciones necesariamente vaya a funcionar. Entonces no es el momento de estar diseminando, por ejemplo, el uso de tés que lo más probable es que no hagan daño, pero también van a dar una falsa sensación de seguridad. No es algo que deba de promoverse en su uso en la salud, particularmente desde instancias oficiales, ya como un tratamiento clínico”, agregó Alejandro Macías, doctor e infectólogo.