Taxistas revelan el ’bisne’ de ofrecer y conseguir droga a los turistas en zona hotelera de Cancún

En Quintana Roo, en las zonas turísticas, la venta de drogas es un negocio millonario por el enorme mercado que representan los 12 millones de visitantes que llegan cada año. Eso, el narcomenudeo, es lo que explica, según las autoridades, los hechos de violencia en ese estado; pero esta actividad ocurre a la vista de todos y con el conocimiento de todos y buena parte pasa por los taxistas turísticos.

“Qué tal buenas noches. Hola, hola, ¿a dónde?; Nos puedes llevar a Coco Bongo por favor; ¿vas a comprar tu gramito de droga y tu mota?. Aja, pa’ que yo los lleve directo a mi hotel y yo los regreso por 15 dólares por lo mismo acá a Coco Bongo, pero hay que ir a mi hotel a buscar esa madre”, señaló el taxista del sindicato Andrés Quintana Roo.

En Punto documentó el modus operandi de taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo, para traficar drogas en la zona hotelera de Cancún.

“Mira yo tengo coca, la cocaína la que es pa’ chelear. Sólo es llegar y pagarla con ese bato y ya estamos regresando. ¿Esa en cuánto me la dejas?. Ahí te la dan en mil 800, ¿pero ese es precio?. Ese, es que nosotros, o sea ellos no tienen precio, nosotros nos dicen y no podemos alegar nosotros porque también nos truenan, qué hago, capaz que amanezco embolsado, o sea andan bien vigilado todo esto acá”, comentó el taxista.