Taxistas, motociclistas y ciclistas conforman grupos de montachoques en CDMX

Taxistas, motociclistas y hasta ciclistas han conformado grupos de montachoques, provocando accidentes y extorsionando a conductores en la Ciudad de México.

N+ te recomienda: Familia vive momentos de pánico tras ser agredida por presuntos ‘montachoques’

Con base en llamadas al 911 y reportes de ciudadanos, la policía capitalina detectó que grupos de personas se han organizado para aparentar choques y exigir dinero a los automovilistas.

En un video, grabado sobre Avenida Congreso de la Unión, se observa cómo una taxista se le cierra a una camioneta y, de pronto, frena para que el vehículo que va a atrás impacte.

“A mí me pasó en Santa Fe, iba así, sobre la pista, bueno, la lateral de la pista ya no había nadie y salió un taxi y resultó que él que le había pegado”, narró el conductor Javier Hernández.

-¿Se le cerró?

“¡Que sí no!, se puso así, luego se junta otro”.

-¿Cuánto le estaban pidiendo?

“Del golpe al carro, ya bien amolado como 5 mil pesos, y traía un reloj más o menos y se los di”.

Actúan en grupos para poder amedrentar al conductor y pedirle dinero en efectivo.

Arturo García representó legalmente a un empresario que fue víctima de una banda de montachoques en motocicleta, que fue detenida por la policía y sus integrantes ya fueron sentenciados por un juez.

Los detenidos fueron sentenciados por un juez de la Ciudad de México a 7 años de prisión y una multa superior a los 150 mil pesos, que no han pagado.

En la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) informaron que a diario reciben un reporte en la zona metropolitana de un conductor que tiene asegurado su auto, que fue víctima de bandas de montachoques y que en ocasiones incluso amedrentan a los ajustadores que llegan a los lugares de los siniestros.

En los últimos dos años, 11 personas, consideradas montachoques, han sido presentadas ante jueces por extorsión y privación de la libertad contra conductores.

La policía capitalina recomienda a los conductores que se ven involucrados con posibles montachoques no bajar de sus autos, llamar al 911 y a su aseguradora, conservar la calma y no pagar dinero en efectivo.

Pero también hay ciclistas que se dedican a esta actividad.

Marco Antonio circulaba en su vehículo en la colonia Santa Anita, alcaldía Iztacalco, cuando un hombre le lanzó su bicicleta, después del accidente la familia del supuesto lesionado llegó a amedrentarlo. No aceptaron el uso del seguro que tenía el conductor, querían efectivo.

“Iba a máximo a 20 kilómetros por hora, entre los carros salió un señor de la tercera edad, que aventó la bici abajo del carro y el señor se tira al suelo. Me bajé y le pregunté que si estaba bien. Me dijo que sí, que le dolía mucho la cadera; a los 4 minutos llegó un ambulancia particular. Comenzaron a llegar familiares, se pusieron violentos. Fui a una tienda a comprarme un cigarro y la señora de la tienda me dijo que no soltara dinero, porque a eso se dedicaba esa familia. Mi ajustador me dijo: ‘Estas personas se dedican a esto, son montachoques’. Junté alrededor de 5 mil pesos, se los di, lo más chistoso es que cuando se los di el señor bajó de la ambulancia caminando y me dijo: ‘perdón, joven, es que yo no lo vi’”, contó Marco Antonio, víctima de montachoques.