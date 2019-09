Taxistas harán nuevas marchas el 7 de octubre

El Movimiento Nacional Taxista (MNT) se manifestará de nueva cuenta el lunes 7 de octubre en 28 entidades del país, incluida la Ciudad de México, contra el transporte que carece de concesiones y otorga servicio vía aplicaciones digitales.

Ellos quieren cerrar vialidades, cerrar carreteras, cerrar calles. Nosotros pedimos que no lo hagan para no afectar a terceros porque estamos conscientes que la ciudadanía no tiene porqué pagar los platos rotos”, dice Bersaín Miranda Borrás, director del Movimiento Nacional Taxista.