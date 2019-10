Taxistas CDMX que roban y secuestran, aumentan casos

El 7 de octubre vimos a Ciudad de México colapsar por los plantones de taxistas, 0.4 por ciento del gremio, según la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Exigen la desaparición de las aplicaciones, en lugar de preocuparse por mejorar sus servicios. O peor aún, cambiar la perspectiva que la ciudadanía tiene de ellos. Por ejemplo, los taxistas secuestradores que operan afuera de restaurantes y antros; el incremento de casos es alarmante.

Te recomendamos: VIDEO: Taxistas golpean a repartidores de comida de aplicación, en Polanco

Cuando me di cuenta yo estaba en la terminal 1, en el área donde documentas, ahí tirado, ahí desperté y dije: Algo anda mal. Primero te sientes mal porque dices: ¿qué tan borracho estaba para que me haya pasado esto? Pero después piensas: Por más borracho que esté, esto no me debería de pasar”, dice Santiago, víctima de secuestro en taxi.

Santiago es una de las tantas víctimas de secuestro y asalto exprés por parte de taxistas en Ciudad de México.

El salió del antro ‘República’, ubicado sobre Avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Yo intentaba pedir el Uber, no podía, se te acercan ¿quieres un taxi? Pues ya, agarras lo primero que puedes a las 3, 4 de la mañana”, recuerda Santiago, víctima de secuestro en taxi.

Reconoce que estaba borracho y lo poco que recuerda es que el taxista lo amenazó para quitarle la cartera y el celular, en una zona desconocida. “Flojito y cooperando”, dice.

Al despertar, tirado dentro del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, notó que en una de sus bolsas le había quedado algo de efectivo y tomó otro taxi.

En ese momento lo único que quería era llegar a mi casa, cancelar tarjetas. No se me ocurrió denunciar y no quería que mis papás supieran”, dice Santiago.

Despierta buscó en repetidas ocasiones a la Procuraduría de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, para conocer la cifra oficial de denuncias por casos similares y el plan de acción, pero no hubo respuesta.

En cambio, del lado de la industria de antros y restaurantes, tienen las alarmas encendidas. Han notado un incremento en los meses recientes en zonas como Polanco, La Condesa, Roma, Coapa, Acoxpa, San Jerónimo.

Podríamos hablar sin temor a equivocarnos de un 200, 300 por ciento que se ha incrementado, se ha potencializado este delito”, dice Ismael Rivera, presidente de la Asociación de Discotecas y Bares.

La alerta no es solo por el aumento en los casos, sino por un modo de operación para estos secuestros y asaltos que indica que detrás está una estructura criminal, incluso en los taxis de sitio.

Federico tomó un taxi afuera del restaurante Contramar, en la colonia Roma. Se lo ofreció el propio personal, subió con un amigo y lo dejaron en su casa.

A cuadra y media se me suben dos chavos atrás diciendo que era un asalto y que me iban a matar y que me iban a quitar mis pertenencias y que yo tenía que darles todo”, recuerda Federico, víctima de secuestro en taxi.

Despierta hizo contacto directo con al menos 3 víctimas de este método, pero por temor a represalias, solicitaron no hablar públicamente.

Denuncia, no fui. Evidentemente sabía que no iba a trascender más. Me amenazaron, me dijeron que tenían mis datos. Antes de salir me desbloquearon el teléfono, me dijeron aquí aparece el teléfono de tu esposa, el de tu casa, ten cuidado con lo que haces. Es imposible ir a envalentonarte cuando sabes que el trabajo va a ser nulo”, afirma Federico, víctima de secuestro en taxi.

Más ejemplos inundan las redes sociales.

Aproximadamente a una cuadra de donde me subí al taxi, dos personas se subieron a la parte de atrás conmigo, una de cada lado con armas”. Nos pasa un coche y se nos cierra, dos hombres encapuchados se bajan del otro auto y se dirigen al taxi donde me encontraba”. Sin la autoridad estamos mancos, igual que la autoridad sin nosotros está manca”, señala Ismael Rivera, presidente de la Asociación de Discotecas y Bares.

La impunidad con el gremio taxista ha alcanzado tal grado que, incluso en la Asociación de Antros y Bares, tienen identificado al taxista cubero.

Detectamos recientemente en Acoxpa un taxista que te subías al taxi y te vendía la cuba, el ron y te servía tu cuba adentro del carro, peligrosísimo. Ahí sigue y sigue dando servicio”, señala Ismael Rivera.

Con información de Despierta y Claudio Ochoa

MLV