Tatiana Clouthier sobre Bartlett, el fideicomiso y AMLO, en Despierta

Tatiana Clouthier, nominada para un cargo en la Secretaría de Gobernación en el próximo Gobierno, habló sobre Manuel Bartlett y su nombramiento para CFE, el fideicomiso de Morena para damnificados del 19S y la multa, los foros de pacificación y el nuevo fiscal, AMLO y su seguridad, en la mesa de Despierta con Loret.

Sobre el fiscal, dijo que se han reunido con organizaciones de la sociedad civil para atender la ley que debe respaldar a la Fiscalía General y al nuevo fiscal. Cuestionada sobre los candidatos a ese cargo respondió:

No me fijaría quién, sino en lo que tiene que estar”.

Explicó que se plantea esperar al 1 de septiembre y poner en la mesa la ley que se tiene que poner, después, poner los nombres.

-¿Tendrá AMLO fiscal carnal?

Agregó que habrá una transición de la PGR a la Fiscalía con una ley con puntos y comas. Admitió que es importante el nombre, pero no quieren esa dinámica para evitar “pensar en un traje a la medida al nombre”.

Cuestionada sobre el cuerpo de seguridad que tendría AMLO, afirmó que no será como las gacelas, sino profesionistas con capacidades para defensa personal. Reveló que, en una visita a la casa de transición, coincidió con la persona que estará encargada de ese equipo, pero no dijo su nombre. Afirmó que será un nuevo modelo de seguridad que también permita el acercamiento de la gente al próximo presidente.

Respecto al nombramiento de Manuel Bartlett para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Tatiana Clouthier dijo:

La verdad, lo escuché como un nombramiento más, no le pongo la carga… no cargo lo que no me toca cargar. Yo hice la paz hace mucho tiempo con muchas cosas. Dije yo ‘pos’ ya está grande, fue mi pensamiento y ya”.