Tatiana Clouthier se reúne con AMLO tras consulta solicitada por EUA sobre política energética de México

Luego de que la Secretaría de Economía diera a conocer que Estados Unidos solicitó iniciar consultas con relación a la política energética de México, en el marco del TMEC, la titular de la dependencia, Tatiana Clouthier, acudió a Palacio Nacional, donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Te recomendamos: EUA y Canadá, inconformes con política energética de México bajo el T-MEC

Salió por una de las puertas de Corregidora alrededor de las 2 de la tarde sin dar declaraciones a la prensa.

Tatiana Clouthier canceló su participación en un evento programado a la 1:30 de la tarde, el anuncio de la Iniciativa de Paridad de Género en México, al que convocó la dependencia a su cargo y la Secretaría de Turismo.

“El día de hoy, la secretaria Tatiana Clouthier no, no nos puede acompañar por un tema de agenda que la interrumpió, entonces en este sentido no puede estar el día de hoy con nosotros”, aseguró la moderadora.