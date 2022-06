Tatiana Clouthier rechaza medidas anunciadas por Texas; acusa a Greg Abott de politizar tragedia de migrantes

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, rechazó la decisión del gobernador de Texas, Greg Abott, de incrementar los puntos de revisión sorpresiva de tráileres procedentes de México, luego de la muerte de 53 migrantes en una unidad ilegal, así como otra medidas para asegurar la frontera.

Señaló que con esas medidas restrictivas, el gobernador de Texas solo pretende politizar una gran tragedia y afectar el comercio que impulsan empresarios serios y que no se prestan al tráfico de personas.

“Querer poner el dedo o el ojo en donde no está, me parece una medida equivocada, me parece que el gobernador de Texas se equivoca al querer politizar un tema de una tristeza como la que acaba de pasar. Creo que el problema estriba en otro lado y tiene que ver con temas migratorios”, indicó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía: